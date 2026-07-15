"Decreten feriado": el pedido masivo de los argentinos en las redes sociales

Mientras la Scaloneta ya piensa en el último paso hacia la gloria, los hinchas comenzaron a vivir la final con una intensidad absoluta. El pedido de un feriado nacional se transformó en uno de los temas más comentados de la jornada y volvió a demostrar la enorme pasión que despierta la Selección cada vez que está a un partido de escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.

Decreten feriado: el masivo pedido de los argentinos

decreta feriado enano oloroso y vigilante https://t.co/MstWQeKJgP — roncolaxo (@AleGerm22) July 15, 2026

@JMilei dale decreta el feriado para mañana che!!!! VAMO' ARGENTINA CARAJO — J A V I S S ^.^ (@JavissCantero) July 15, 2026

Queremos feriado obligatorio el domingo y que no labure nadie en serio. Tipo primero de mayo. — Estefania Mensi (@TafyRosario) July 15, 2026

QUEREMOS FERIADO PARA FESTEJAR TRANQUILOS — Woller (@adrianwoller) July 15, 2026