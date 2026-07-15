"Decreten feriado": el pedido masivo de los argentinos en las redes sociales
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera revolución en las plataformas digitales.
La Selección Argentina volvió a hacer historia. En una semifinal cargada de emociones, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra con una remontada agónica y consiguió el ansiado pase a la final del Mundial 2026, donde buscará defender la corona obtenida en Qatar.
Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, los festejos se trasladaron de las tribunas y las calles a las redes sociales. Miles de argentinos celebraron la clasificación con videos, fotos, memes y mensajes cargados de emoción, convirtiendo el triunfo en uno de los temas más comentados del día.
Sin embargo, entre las publicaciones hubo un pedido que rápidamente comenzó a repetirse una y otra vez y terminó convirtiéndose en tendencia: que este lunes 16 de julio sea declarado feriado nacional para que todos puedan festejar con tranquilidad el importante triunfo de la Scaloneta ante los ingleses.
Con el correr de los minutos, la solicitud ganó cada vez más fuerza en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios coincidieron en que una final del Mundial merece que el país se detenga por unas horas para alentar a la Selección.
Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes reclamando la suspensión de la jornada laboral, el cierre de escuelas y universidades e, incluso, la postergación de distintas actividades para poder vivir este gran momento con más alegría y euforia que puede significar un nuevo título para Argentina.
Mientras la Scaloneta ya piensa en el último paso hacia la gloria, los hinchas comenzaron a vivir la final con una intensidad absoluta. El pedido de un feriado nacional se transformó en uno de los temas más comentados de la jornada y volvió a demostrar la enorme pasión que despierta la Selección cada vez que está a un partido de escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.
Decreten feriado: el masivo pedido de los argentinos
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