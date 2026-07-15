La denuncia de ATE luego que les negaran el feriado: "No vino ni el loro a la Casa Rosada"
El titular de ATE mostró un pasillo vacío de la Casa Rosada y lanzó dardos contra el Gobierno por no darle asueto al personal de la Administración Pública.
Poco antes de las 15 de este miércoles empezaron a escucharse bocinas ansiosas en las calles, mientras bajaban la persiana comercios, escuelas y consultorios de todo el país para mirar el partido entre la Selección argentina e Inglaterra. Esto es, a excepción del personal de la Administración Pública, como hizo notar Rodolfo Aguiar en X.
"Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ¡ni el loro!", escribió a las 10.21 el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien hasta el martes de esta semana le pedía por escrito al presidente Javier Milei que le diera asueto al personal de la Nación, aunque con guardias mínimas para cuestiones urgentes o de fuerza mayor.
"Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron. Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso", sentenció Aguiar airado tras encontrar un pasillo desierto en Casa Rosada.
Como era de esperarse, las respuestas se agolparon debajo del tuit del titular de ATE.
Desde el sindicato estatal habían solicitado formalmente interrumpir las actividades a partir de las 12:00 hs del miércoles para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y empresas del Estado, argumentando que el histórico cruce "supera el marco estrictamente deportivo".
Sin embargo, la respuesta de Balcarce 50 fue contundente: no habrá ninguna disposición general para suspender las tareas.
No obstante, en los despachos de la Casa Rosada admiten que se dará lugar al sentido común: cada área u organismo tendrá la potestad de organizarse internamente según sus necesidades operativas para que los empleados puedan seguir las alternativas del partido, pero siempre bajo la condición de mantener las prestaciones activas y sin declarar una jornada de asueto formal.
Así que técnicamente el Estado no suspenderá sus funciones durante el partido de la Selección argentina en las semifinal del Mundial 2026. Pero, ¿quién querría ir a una oficina pública en ese momento?
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