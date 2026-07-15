La denuncia de ATE luego que les negaran el feriado: "No vino ni el loro a la Casa Rosada"

Sin embargo, la respuesta de Balcarce 50 fue contundente: no habrá ninguna disposición general para suspender las tareas.

No obstante, en los despachos de la Casa Rosada admiten que se dará lugar al sentido común: cada área u organismo tendrá la potestad de organizarse internamente según sus necesidades operativas para que los empleados puedan seguir las alternativas del partido, pero siempre bajo la condición de mantener las prestaciones activas y sin declarar una jornada de asueto formal.

Así que técnicamente el Estado no suspenderá sus funciones durante el partido de la Selección argentina en las semifinal del Mundial 2026. Pero, ¿quién querría ir a una oficina pública en ese momento?