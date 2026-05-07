Boca ya piensa en reforzar el arco: el nombre que seduce a Juan Román Riquelme
Las lesiones obligaron al Xeneize a acelerar la búsqueda de un arquero para el próximo mercado de pases y en las últimas horas surgió un candidato con experiencia internacional.
Boca comenzó a delinear sus prioridades para el próximo mercado de pases y una de las búsquedas más urgentes pasa por reforzar el arco. Las lesiones sufridas por Agustín Marchesín y Leandro Brey dejaron al equipo prácticamente sin variantes en una posición clave y obligaron al cuerpo técnico a recurrir a Javier García para afrontar los compromisos más importantes de la temporada.
La situación generó preocupación dentro del club y aceleró los movimientos de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que ya analiza posibles incorporaciones pensando en el segundo semestre del año y especialmente en la fase decisiva de la Copa Libertadores 2026.
En las últimas horas comenzó a tomar fuerza un nombre que interesa seriamente: Walter Benítez. El arquero argentino, actualmente en Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, aparece como uno de los apuntados por la dirigencia para competir por la titularidad y aportar experiencia en una etapa clave de la temporada.
Walter Benítez, el arquero apuntado por Juan Román Riquelme
La información fue revelada por el periodista Augusto César en ESPN, donde aseguró que el ex Quilmes es el candidato que más seduce dentro de Boca. “Boca va a ir a buscar un arquero titular. El nombre que tiene Riquelme en la cabeza, principalmente porque tienen una buena relación con su agente, es el de Walter Benítez. Es la experiencia que buscan para la fase final de la Copa Libertadores", explicó.
Benítez llegó al fútbol inglés en condición de libre y firmó contrato con Crystal Palace hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada más. Sin embargo, su presente no es el ideal, ya que no logró consolidarse como titular y viene teniendo poca continuidad en el equipo de la Premier League.
Esa situación alimenta las expectativas en Boca, donde consideran que podría existir una oportunidad de negociación. La dirigencia entiende que sumar un arquero con recorrido europeo y experiencia en competencias internacionales puede resultar determinante para afrontar un semestre cargado de exigencias. Además de Benítez, también analizan otros nombres.
Entre las alternativas aparecen Paulo Gazzaniga, Tomás Marchiori y Orlando Gill. De todos modos, por el momento no hubo ofertas formales ni negociaciones avanzadas por ninguno de ellos. La intención del club es incorporar un arquero que pueda adueñarse rápidamente del puesto y ofrecer garantías en los partidos decisivos.
Las lesiones de Marchesin y Brey que obligaron a Boca
El contexto deportivo también explica la necesidad urgente de incorporar en el puesto. Marchesín sufrió una grave lesión ligamentaria que lo marginará durante varios meses, mientras que Brey arrastra problemas físicos tras un fuerte golpe que complicó su disponibilidad. De esta manera, Claudio Úbeda quedó con escasas alternativas para defender el arco xeneize.
Actualmente, Javier García aparece como la única opción de experiencia para asumir la titularidad. El arquero renovó recientemente su contrato hasta diciembre de 2026 y tuvo que asumir protagonismo en plena competencia continental. Detrás suyo figura Fernando Rodríguez, arquero juvenil de la reserva que recién comienza a sumar experiencia dentro del plantel profesional.
La Copa Libertadores se transformó en el gran objetivo deportivo del año y en la dirigencia consideran fundamental reforzar sectores sensibles del equipo. Mientras tanto, Riquelme y su entorno continúan evaluando opciones y manteniendo contactos informales. La prioridad está clara: encontrar un arquero de jerarquía que pueda sostener el nivel competitivo de Boca en un semestre donde el margen de error será mínimo.
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