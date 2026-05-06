Santiago Ascacíbar se expone a más de un partido de suspensión en la Copa Libertadores

Con esta sanción, el mediocampista tiene asegurada una fecha de suspensión y no podrá estar presente en el trascendental encuentro ante Cruzeiro. Sin embargo, el panorama podría ser aún peor: dependiendo de la gravedad que certifique el informe de la CONMEBOL, la sanción podría extenderse a dos partidos, lo que significaría que Ascacibar se perdería lo que resta de la fase de grupos antes del parate por el Mundial.