Santiago Ascacíbar se expone a más de un partido de suspensión en la Copa Libertadores
El volante de Boca vio la tarjeta roja directa en la derrota frente al Barcelona en Ecuador y podría perderse lo que resta de la fase de grupos.
La excursión de Boca a la altura de Ecuador no fue la esperada. La caída por 1 a 0 frente al Barcelona en el Estadio Monumental Banco Pichincha dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda condicionado en el Grupo de la Copa Libertadores. Para colmo, el trámite del partido se complicó aún más por una acción que le costará caro al mediocampo xeneize.
Durante el primer tiempo del encuentro, Santiago Ascacíbar cometió una dura infracción sobre Milton Céliz. El volante con pasado en Estudiantes de La Plata le propinó una violenta patada en la cabeza al jugador rival cuando este se encontraba en el suelo. Tras la intervención del VAR, el árbitro colombiano Carlos Betancur le mostró la tarjeta roja directa.
Con esta sanción, el mediocampista tiene asegurada una fecha de suspensión y no podrá estar presente en el trascendental encuentro ante Cruzeiro. Sin embargo, el panorama podría ser aún peor: dependiendo de la gravedad que certifique el informe de la CONMEBOL, la sanción podría extenderse a dos partidos, lo que significaría que Ascacibar se perdería lo que resta de la fase de grupos antes del parate por el Mundial.
El calendario que le queda a Boca en la competición internacional es el siguiente:
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Vs. Cruzeiro (Local – martes 19 de mayo)
Vs. Universidad Católica (Local – jueves 28 de mayo)
Las alternativas de Claudio Úbeda
El entrenador xeneize se mostró autocrítico tras el encuentro y no puso excusas sobre la decisión arbitral: "Estuvo bien expulsado. No tengo reproches", señaló de forma serena. Ahora, el cuerpo técnico debe evaluar cómo reemplazar al mediocampista para los próximos compromisos, barajando dos caminos según el planteo táctico que decida utilizar:
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Mantener el esquema: El reemplazo natural saldría de jugadores como Tomás Belmonte o Williams Alarcón. También se analiza la opción de Ander Herrera, aunque esto dependerá de su evolución física tras superar una lesión.
Modificar el ataque: Si Úbeda decide arriesgar con un esquema más ofensivo que incluya tres delanteros, podría ingresar Alan Velasco o Exequiel Zeballos.
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