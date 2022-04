A Boca le hicieron otro gol sacando del medio: insultos y enojo de Mollo recordando el gol de Pratto

La calentura de Mollo por el gol de Pratto

Gol de Pratto a boca sacando del medio [relato de Moyo]

Los insultos de Mollo por el gol de Arsenal

"La concha de mi tía, no me rompan más las pelotas, lo que acaba de hacer Rossi... Dejensennn de joder. Así no se gana la Copa Libertadores", sentenció el reconocido relator radial xeneize.

"Le estaban haciendo de un combo para cagarle la vida a Rossi y ahora este partido lo empata Rossi, no sé quién carajo el gol de Arsenal se lo llegan a dar Colmán está errados... 2 a 2 y la concha de la lora", agregó.

Mollo caliente