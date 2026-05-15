De la sombra en Boca al estrellato en México: Riquelme lo trajo de Europa y ahora recuperó su nivel
Llegó como el refuerzo de jerarquía para ganar la séptima, pero se fue en silencio tras no poder asentarse en el equipo: todos los detalles.
Hay pasos por Boca que simplemente no dejan huella. Futbolistas que llegan con el aura de salvadores y terminan siendo un recuerdo borroso en la memoria del hincha. Es el caso de este volante ofensivo que, tras un ciclo de un año marcado por la falta de continuidad, decidió buscar refugio en Santos Laguna. El cambio de aire parece haber sido la medicina justa: hoy ha vuelto a ser ese jugador indescifrable que despertó elogios antes de partir al fútbol europeo.
Se trata de Ezequiel Bullaude, un futbolista que había sido apuntado por Juan Román Riquelme para ganar la séptima Copa Libertadores, que comenzó marcando el primer tanto de la era de Diego Martínez pero que poco a poco fue perdiendo su brillo y teniendo que emigrar para volver a recuperar su mejor versión.
Ezequiel Bullaude, una de las grandes figuras del fútbol Mexicano
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Influencia directa: Participó en 9 goles (5 gritos propios y 4 asistencias).
El cerebro del equipo: Se ubica como el segundo máximo generador de peligro en todo el campeonato mexicano.
El desequilibrio recuperado: Su efectividad en el uno contra uno vuelve a los estándares que lo llevaron al Feyenoord hace algunas temporadas.
Su historia con la azul y oro terminó de escribirse oficialmente hace poco tiempo. Atrás quedaron las ilusiones de agosto de 2023, cuando aterrizó en Ezeiza como el refuerzo de lujo para la fase final de la Copa Libertadores.
Ni la confianza inicial de Jorge Almirón, ni los intentos de Diego Martínez a principios de este año lograron que el volante se asentara. El retorno de los juveniles del Preolímpico terminó de empujarlo al ostracismo. Ante este panorama, el Consejo de Fútbol de Boca no dudó: la opción de compra de 10 millones de dólares fue considerada un precio demasiado alto para un jugador que nunca terminó de encajar en el esquema.
Hoy, mientras en el Predio de Ezeiza se planifica el próximo mercado de pases, el presente de este "10" genera una pregunta inevitable: ¿fue falta de adaptación o simplemente el contexto equivocado para un talento que ahora vuelve a aparecer?
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