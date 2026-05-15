De la sombra en Boca al estrellato en México: Riquelme lo trajo de Europa y ahora recuperó su nivel

Hay pasos por Boca que simplemente no dejan huella. Futbolistas que llegan con el aura de salvadores y terminan siendo un recuerdo borroso en la memoria del hincha. Es el caso de este volante ofensivo que, tras un ciclo de un año marcado por la falta de continuidad, decidió buscar refugio en Santos Laguna. El cambio de aire parece haber sido la medicina justa: hoy ha vuelto a ser ese jugador indescifrable que despertó elogios antes de partir al fútbol europeo.