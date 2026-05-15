De quién se trata: el exfutbolista que pasó por Boca y que por una lesión se puso a trabajar de remisero

Su trayectoria, sin embargo, se frenó de manera repentina luego de un accidente ocurrido en un partido amateur. Un golpe en el ojo le provocó un desprendimiento de retina que obligó a una intervención quirúrgica. Ante el riesgo de sufrir daños permanentes en la visión, los médicos le recomendaron dejar la actividad, lo que terminó marcando el final de su carrera a los 21 años.