ATE reiteró el pedido de asueto para este miércoles por el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra

"Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el dia de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol", escribió el titular de ATE.