ATE reiteró el pedido de asueto para este miércoles por el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra
Rodolfo Aguiar le mandó una carta al presidente Javier Milei para que "el cese de tareas comience a las 12", así la Administración Pública puede ver el partido.
Es indudable que este miércoles por la tarde el país entero estará paralizado a la expectativa del partido entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Pero mientras algunos negocios bajarán la persiana en ese rato, la Administración Pública tendrá que seguir activa, a menos de que el presidente Javier Milei disponga el asueto.
Para conseguirlo, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, reiteró este martes su pedido por escrito con copia al secretario de Trabajo Julio Cordero, para que el Presidente dicte el "cese de tareas" a partir del mediodía con la intención de liberar al personal de la Administración Pública nacional.
"Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el dia de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol", escribió el titular de ATE.
Aguiar señaló que "como es de público conocimiento, el encuentro representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional", y lo comparó con las fiestas de fin de año, en las que se garantizan guardias mínimas.
"Tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores criticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias. Entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional deberia actuar en consonancia con la importancia de la fecha", expresó.
De más está decir que el mutismo de Javier Milei da a pensar que no se producirá el asueto, tal como ocurrió en los partidos anteriores que la Selección argentina disputó en el Mundial 2026.
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