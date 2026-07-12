La Selección Argentina ya eligió qué camiseta quiere usar ante Inglaterra, según Gastón Edul

Los antedecentes de Selección Argentina vs. Inglaterra: qué camisetas se usaron

La utilización de la camiseta suplente ante los creadores del fútbol despierta de inmediato los mejores recuerdos en las pupilas de los hinchas argentinos:

México 1986: El antecedente más icónico. En aquellos míticos cuartos de final, la Selección vistió la histórica camiseta azul brillante y terminó imponiéndose por 2-1 con la obra de arte y "La Mano de Dios" de Diego Armando Maradona.

Francia 1998: En los octavos de final de aquel torneo, Argentina también debió apelar a su modelo alternativo (azul marino en esa ocasión). Tras un electrizante 2-2 en el tiempo regular, la Albiceleste logró la clasificación a los cuartos de final imponiéndose en la definición por penales.

El último antecedente mundialista entre ambos países rompe con la tendencia de la indumentaria suplente para la Argentina, y el recuerdo no es el mejor.

En la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa pudo utilizar la camiseta tradicional celeste y blanca, mientras que Inglaterra saltó a la cancha con su uniforme alternativo de color rojo. En esa oportunidad, el combinado británico se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de penal de David Beckham.

A la espera de la resolución final del martes, el pedido por la indumentaria negra y azul ya empieza a calentar los motores de la ilusión argentina, evocando los fantasmas y las grandes hazañas del pasado.