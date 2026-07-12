La Selección Argentina ya eligió qué camiseta quiere usar ante Inglaterra, según Gastón Edul
El conjunto nacional espera por la confirmación de la FIFA respecto a qué indumentaria utilizará el miércoles por las semifinales del Mundial 2026.
La previa del cruce más esperado por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra ya se empieza a jugar desde la indumentaria y las camisetas, y al parecer en el búnker de la Selección Argentina tienen bien claro qué combinación quieren lucir el miércoles en Atlanta.
Según informó este domingo el periodista Gastón Edul, la Argentina ya realizó el pedido oficial ante la FIFA para saltar al campo de juego luciendo su indumentaria alternativa —el diseño que combina el negro con detalles en azul— de cara al trascendental choque de semifinales contra Inglaterra.
"Se define el martes", indicó el cronista en X, junto al video que publicó en sus redes sociales y en el que adelantó la decisión de la delegación nacional.
Si bien por el cuadro del torneo el conjunto británico figura como "local" —lo que le otorga la prioridad para mantener su tradicional camiseta blanca y obligaría a la Albiceleste a cambiar—, la delegación nacional decidió anticiparse y formalizar la solicitud de la indumentaria suplente.
De ratificarse la decisión en la reunión de la FIFA a comienzos de la semana, el duelo reeditará cruces cromáticos que quedaron grabados a fuego en la historia de las Copas del Mundo.
Los antedecentes de Selección Argentina vs. Inglaterra: qué camisetas se usaron
La utilización de la camiseta suplente ante los creadores del fútbol despierta de inmediato los mejores recuerdos en las pupilas de los hinchas argentinos:
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México 1986: El antecedente más icónico. En aquellos míticos cuartos de final, la Selección vistió la histórica camiseta azul brillante y terminó imponiéndose por 2-1 con la obra de arte y "La Mano de Dios" de Diego Armando Maradona.
Francia 1998: En los octavos de final de aquel torneo, Argentina también debió apelar a su modelo alternativo (azul marino en esa ocasión). Tras un electrizante 2-2 en el tiempo regular, la Albiceleste logró la clasificación a los cuartos de final imponiéndose en la definición por penales.
El último antecedente mundialista entre ambos países rompe con la tendencia de la indumentaria suplente para la Argentina, y el recuerdo no es el mejor.
En la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa pudo utilizar la camiseta tradicional celeste y blanca, mientras que Inglaterra saltó a la cancha con su uniforme alternativo de color rojo. En esa oportunidad, el combinado británico se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de penal de David Beckham.
A la espera de la resolución final del martes, el pedido por la indumentaria negra y azul ya empieza a calentar los motores de la ilusión argentina, evocando los fantasmas y las grandes hazañas del pasado.
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