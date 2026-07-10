Chicharito Hernández cruzó a Hugo Balassone tras los rumores de un ataque a los argentinos
El atacante Chicharito Hernández desmintió al periodista tras la fuerte polémica en el Mundial 2026 y envió un mensaje de paz para calmar las redes.
A pesar de que la Selección de México quedó eliminada de la competencia, la rivalidad futbolística con Argentina sumó un nuevo capítulo extrafutbolístico. El reconocido delantero Chicharito Hernández decidió romper el silencio para desmentir las versiones que indicaban una agresión hacia los hinchas albicelestes en el Mundial 2026.
La aclaración de Chicharito Hernández sobre los hinchas argentinos
La polémica encendió los debates virtuales luego de que el periodista argentino Hugo Balassone relatara un presunto cruce violento por parte del futbolista mexicano durante el partido de octavos de final entre la Selección Argentina y Egipto. Ante la enorme repercusión de la noticia, el propio atacante decidió expresarse de forma directa a través de sus canales oficiales para ponerle un freno definitivo a las acusaciones.
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"Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero. He conocido argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad", sentenció de manera contundente el exjugador del Real Madrid.
En ese sentido, el referente del fútbol azteca lamentó profundamente que el folclore deportivo se distorsione y pidió que el enfrentamiento entre ambos países se mantenga estrictamente bajo el respeto y dentro de los límites del campo de juego:
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Rivalidad sana: "Un deporte es un juego que despierta muchísimas emociones. No deberíamos llevar esas emociones al punto de dividirnos entre países o aficiones".
Respeto absoluto: "La rivalidad puede quedarse en la cancha; el respeto debe permanecer fuera de ella".
Propósito del fútbol: "Ojalá que el fútbol siga siendo una oportunidad para competir, aprender y unirnos, no una excusa para separarnos".
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