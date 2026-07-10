Chicharito Hernández cruzó a Hugo Balassone tras los rumores de un ataque a los argentinos

La aclaración de Chicharito Hernández sobre los hinchas argentinos

La polémica encendió los debates virtuales luego de que el periodista argentino Hugo Balassone relatara un presunto cruce violento por parte del futbolista mexicano durante el partido de octavos de final entre la Selección Argentina y Egipto. Ante la enorme repercusión de la noticia, el propio atacante decidió expresarse de forma directa a través de sus canales oficiales para ponerle un freno definitivo a las acusaciones.