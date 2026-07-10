Baja de peso en Inglaterra: Declan Rice debió ser aislado antes del choque con Noruega
El mediocampista del Arsenal quedó apartado a pocas horas del encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026. Esto le impidió entrenarse durante los últimos días.
La Selección de Inglaterra atraviesa horas de preocupación en la antesala de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. A tan solo un día del cruce de cuartos de final frente a Noruega, el cuerpo técnico debió aislar a Declan Rice luego de que el mediocampista contrajera un virus que encendió las alarmas dentro de la delegación por el riesgo de contagio al resto del plantel.
El futbolista del Arsenal ya arrastraba algunos inconvenientes físicos antes de presentar el cuadro viral. Durante los últimos días había sufrido molestias en los isquiotibiales y también en la zona lumbar, una situación que ya obligaba al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente las cargas de entrenamiento. Sin embargo, la aparición de la enfermedad terminó complicando aún más su panorama.
Según informaron desde la Federación Inglesa de Fútbol (FA), el estado de salud del jugador permanece bajo control y no reviste gravedad. Aun así, la prioridad pasó a ser evitar la propagación del virus dentro del plantel, motivo por el cual se decidió apartarlo preventivamente del resto de sus compañeros.
Declan Rice no pudo entrenar con Inglaterra y se perdería el partido con Noruega
Como consecuencia de esta situación, Rice ya acumula dos entrenamientos consecutivos sin poder trabajar junto al grupo y todo indica que tampoco participará de la última práctica previa al compromiso frente a Noruega. Esa falta de actividad hace que sus posibilidades de estar presente en el encuentro sean mínimas y, por estas horas, su ausencia aparece como el escenario más probable.
La posible baja representa un inconveniente importante para Inglaterra, ya que Rice es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para recuperar balones, equilibrar el mediocampo y ejecutar acciones de pelota detenida lo convierten en uno de los futbolistas más determinantes dentro del esquema inglés.
Noruega también llega con problemas al duelo de cuartos de final del Mundial 2026
Curiosamente, el conjunto noruego también llega al partido con diversos problemas relacionados con la salud de varios integrantes del plantel. La preparación del equipo dirigido por Stale Solbakken estuvo marcada por diferentes contratiempos, entre ellos algunos casos de enfermedad que afectaron a varios jugadores.
Uno de los futbolistas alcanzados por ese cuadro fue el capitán Martin Odegaard. El entrenador explicó ante los medios noruegos que varios integrantes del seleccionado “padecen un cuadro de tos y dificultades para respirar con normalidad“, aunque señaló que todavía intentan determinar el origen exacto del problema.
Solbakken deslizó que las molestias podrían estar vinculadas con la intensa cantidad de viajes realizados durante el Mundial, aunque tampoco descartó que las deficientes condiciones del hotel donde inicialmente se alojó la delegación hayan contribuido al malestar físico de algunos jugadores.
Precisamente, la selección escandinava se vio obligada a modificar de urgencia su lugar de concentración luego de comprobar que el establecimiento reservado en Fort Lauderdale presentaba habitaciones con humo, presencia de moho, deficiencias de limpieza y permanentes ruidos provenientes de una obra en construcción ubicada junto al edificio. Tras pasar una sola noche allí, el plantel decidió mudarse para poder preparar el partido en mejores condiciones.
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