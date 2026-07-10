Baja de peso en Inglaterra: Declan Rice debió ser aislado antes del choque con Noruega

Noruega también llega con problemas al duelo de cuartos de final del Mundial 2026

Curiosamente, el conjunto noruego también llega al partido con diversos problemas relacionados con la salud de varios integrantes del plantel. La preparación del equipo dirigido por Stale Solbakken estuvo marcada por diferentes contratiempos, entre ellos algunos casos de enfermedad que afectaron a varios jugadores.

Uno de los futbolistas alcanzados por ese cuadro fue el capitán Martin Odegaard. El entrenador explicó ante los medios noruegos que varios integrantes del seleccionado “padecen un cuadro de tos y dificultades para respirar con normalidad“, aunque señaló que todavía intentan determinar el origen exacto del problema.

Solbakken deslizó que las molestias podrían estar vinculadas con la intensa cantidad de viajes realizados durante el Mundial, aunque tampoco descartó que las deficientes condiciones del hotel donde inicialmente se alojó la delegación hayan contribuido al malestar físico de algunos jugadores.

Precisamente, la selección escandinava se vio obligada a modificar de urgencia su lugar de concentración luego de comprobar que el establecimiento reservado en Fort Lauderdale presentaba habitaciones con humo, presencia de moho, deficiencias de limpieza y permanentes ruidos provenientes de una obra en construcción ubicada junto al edificio. Tras pasar una sola noche allí, el plantel decidió mudarse para poder preparar el partido en mejores condiciones.