Inesperados mensajes de odio a Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto

Tal fue el caso con Antonela, esposa de Lionel Messi, que recibió una catarata de mensajes de odio: "Una victoria injusta nunca es una gloria"; "¿Cómo está tu esposo, la princesa de la FIFA?"; "Nunca sentirás la gloria de esta victoria porque sabés, Messi sabe, Argentina sabe, la FIFA sabe, nosotros sabemos y el mundo sabe que el árbitro corrupto los ayudó por el bien de VARgentina", fueron sólo algunos de los comentarios que recibió la empresaria.