Inesperados mensajes de odio a Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto
La esposa de Lionel Messi recibió un inentendible ataque masivo en su cuenta de Instagram por parte de egipcios que no digieren la derrota.
La cuenta de Instagram de Antonela Roccuzzo sufrió un ataque masivo y, aparentemente, coordinado por parte de varios usuarios. El hecho ocurrió justo después de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026, que despertó bronca en el DT de ese país y sus aficionados.
El ataque masivo a Antonela Roccuzzo en redes sociales
Mientras que en Argentina el triunfo ante Egipto se vivió como una gran muestra de garra y superación, algunos hinchas rivales lo vieron de otra forma. De acuerdo a su análisis y suposiciones sin fundamento, el resultado fue una injusticia armada por Lionel Messi en complicidad con Estados Unidos, Donald Trump, la FIFA y Gianni Infantino.
A pesar de que el árbitro y el VAR -respaldados por tecnología de punta- aclararon las jugadas, muchos insisten en que hubo un complot para favorecer a Argentina y perjudicar a Egipto. Como es habitual, estas teorías conspirativas se propagaron rápidamente en las redes sociales y afectan, incluso, a las familias de los jugadores.
Tal fue el caso con Antonela, esposa de Lionel Messi, que recibió una catarata de mensajes de odio: "Una victoria injusta nunca es una gloria"; "¿Cómo está tu esposo, la princesa de la FIFA?"; "Nunca sentirás la gloria de esta victoria porque sabés, Messi sabe, Argentina sabe, la FIFA sabe, nosotros sabemos y el mundo sabe que el árbitro corrupto los ayudó por el bien de VARgentina", fueron sólo algunos de los comentarios que recibió la empresaria.
En tanto, en posteos que Roccuzzo realizó junto a sus hijos, otros aficionados egipcios escribieron: "Egipto estaba enfrentando a Argentina, a la FIFA, al árbitro y al VAR"; "Egipto es el verdadero ganador de este Mundial"; "Maldita rat a, sin la FIFA no son nada", continuaron.
A pesar de lo sucedido, Antonela no restringió los comentarios, que es lo que los famosos suelen hacer ante el "hate" masivo. De hecho, fueron muchísimos más los mensajes de amor y respeto, que el odio egipcio quedó absolutamente opacado.
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