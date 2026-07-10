Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO España vs. Bélgica por Internet

Cómo ver en vivo España vs. Bélgica, sin Magis TV ni Pelota libre

La televisación del encuentro estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

Flow / Personal : Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).

: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD). Telecentro : Canal 12 (Servicio Digital).

: Canal 12 (Servicio Digital). DirecTV : Canal 123 (SD) y 1123 (HD).

: Canal 123 (SD) y 1123 (HD). TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

Formaciones de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.