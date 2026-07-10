Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO España vs. Bélgica por Internet
Se enfrentan este viernes, desde las 16, en Los Ángeles. El ganador jugará ante Francia o Marruecos en las semifinales. Los detalles en la nota.
España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes, en Los Ángeles, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.
El encuentro, que comenzará a las 16:00 (hora argentina), será transmitido en vivo por DSports y Telefe, por lo que no es necesario contar con el pack fútbol ni acceder a plataformas como Pelota Libre o Magis TV. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.
España llega a esta instancia como una de las selecciones que mejor rendimiento mostró durante el torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Portugal y apuesta por la jerarquía de sus jugadores para avanzar a una semifinal luego de 16 años.
Los de Rudi García, por su parte, intentarán recuperar el protagonismo internacional después de varios años como una de las grandes candidatas. Bélgica, en un duelo cargado de tensión y dramatismo, superó a Estados Unidos en los octavos de final y llega con la ilusión de volver a instalarse entre los mejores del mundo.
Ambas selecciones tienen un antecedente mundialista: se enfrentaron en la primera fase del Mundial de 2018, en un partido que terminó con triunfo 1 a 0 para el conjunto español.
Cómo ver en vivo España vs. Bélgica, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
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