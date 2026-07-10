Terror en pleno vuelo: se desprendió la ventanilla de un avión y un pasajero fue succionado
Ocurrió en un vuelo de Ryanair después del despegue desde Salónica. Varios pasajeros tuvieron que sujetar al hombre, que quedó con la cabeza fuera.
Momentos de pánico se vivieron este viernes por la mañana en un avión de Ryanair que había despegado desde Salónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania. en pleno vuelo, una de las ventanillas se rompió y uno de los pasajeros fue parcialmente succionado.
El Boeing 737-800 había partido a las 5:55 de la madrugada con normalidad y tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto de origen a raíz del dramático accidente.
Según declaró uno de los pasajeros, se encontraban a una altitud de 20.000 pies cuando una de las ventanillas de la cabina se rompió y el pasajero que se encontraba en ese asiento fue succionado parcialmente hacia el exterior. "Su cabeza y sus hombros sobresalían por la ventana rota", contó otro testigo a la cadena griega ERT.
Todo quedó grabado por otros pasajeros del avión
Su esposa, quien estaba sentada a su lado, atinó a sujetarlo de las piernas durante varios minutos hasta que, con la ayuda de otros pasajeros, pudieron meter el cuerpo del hombre dentro del avión.
"La cabeza del hombre estaba completamente fuera del avión. Las chicas que estaban a su lado lo estaban sosteniendo y luego, con la ayuda de muchos pasajeros, lo pudieron meter adentro y lo inmovilizaron; por suerte el hombre no se había quitado el cinturón de seguridad", declaró una mujer que viajaba en el vuelo donde ocurrió el incidente habló con Radio Thessaloniki 94.5.
Según indicaron los medios griegos, el pasajero herido tiene 61 años, es oriundo de Serbia y recibió asistencia médica en Salónica, luego del aterrizaje. "Está consciente, pero en estado de shock, el impacto le causó una herida en el cuello, además de abrasiones y quemaduras", indicaron los portavoces de la compañía aérea.
La desesperante situación afectó a toda la cabina ya que, debido a la descompresión, el avión comenzó a perder altitud rápidamente y se desplegaron todas las máscaras de oxígeno.
De acuerdo a lo descrito por la testigo, "se escuchó un ruido fuerte, fue como si se hubiera reventado un neumático. Hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente debido a la descompresión".
"Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia. Los auxiliares de vuelo se pusieron histéricos. Inmediatamente nos pusimos las mascarillas, pero pareció una eternidad hasta que comprendimos lo que estaba sucediendo", comentó la pasajera vuelo de Ryanair.
Se rompió la ventanilla de un avión tras despegar en Grecia: la principal hipótesis
Tras el hecho, el avión aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Salónica. Los demás pasajeros regresaron a la terminal y fueron reubicados en otro avión con destino a Memmingen.
Una mujer embarazada que también viajaba en el vuelo fue trasladada al hospital, pero se encuentra bien de salud y recibió el alta tras la revisión. Al comentar sobre el incidente, la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN) compartió un comunicado donde aseguró: "Estuvo a punto de ocurrir una tragedia".
Por el incidente, las autoridades iniciaron una investigación durante la cual se deberá investigar qué provocó el destrozo de la ventanilla. Hasta el momento, la hipótesis inicial es que un pequeño trozo de escombro de uno de los motores del avión se habría desprendido y habría impactado contra el cristal, generando su rotura.
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