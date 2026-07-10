Terror en pleno vuelo: se desprendió la ventanilla de un avión y un pasajero fue succionado

Un pasajero fue parcialmente succionado por una ventana que se rompió en vuelo de Ryanair

Según indicaron los medios griegos, el pasajero herido tiene 61 años, es oriundo de Serbia y recibió asistencia médica en Salónica, luego del aterrizaje. "Está consciente, pero en estado de shock, el impacto le causó una herida en el cuello, además de abrasiones y quemaduras", indicaron los portavoces de la compañía aérea.

La desesperante situación afectó a toda la cabina ya que, debido a la descompresión, el avión comenzó a perder altitud rápidamente y se desplegaron todas las máscaras de oxígeno.

De acuerdo a lo descrito por la testigo, "se escuchó un ruido fuerte, fue como si se hubiera reventado un neumático. Hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente debido a la descompresión".

"Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia. Los auxiliares de vuelo se pusieron histéricos. Inmediatamente nos pusimos las mascarillas, pero pareció una eternidad hasta que comprendimos lo que estaba sucediendo", comentó la pasajera vuelo de Ryanair.

Se rompió la ventanilla de un avión tras despegar en Grecia: la principal hipótesis

Tras el hecho, el avión aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Salónica. Los demás pasajeros regresaron a la terminal y fueron reubicados en otro avión con destino a Memmingen.

Una mujer embarazada que también viajaba en el vuelo fue trasladada al hospital, pero se encuentra bien de salud y recibió el alta tras la revisión. Al comentar sobre el incidente, la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN) compartió un comunicado donde aseguró: "Estuvo a punto de ocurrir una tragedia".

Por el incidente, las autoridades iniciaron una investigación durante la cual se deberá investigar qué provocó el destrozo de la ventanilla. Hasta el momento, la hipótesis inicial es que un pequeño trozo de escombro de uno de los motores del avión se habría desprendido y habría impactado contra el cristal, generando su rotura.