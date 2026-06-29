Cómo salió el Japón-Brasil de los Supercampeones que se repite en el Mundial 2026

El enfrentamiento real entre Brasil y Japón en los 16vos de final del Mundial 2026 despierta expectativa, pero también toca la fibra de los nostálgicos. Para los fanáticos de Supercampeones (Captain Tsubasa), este duelo en la cancha remite a una de las páginas de la obra de Yoichi Takahashi, en la que el nipón consiguió una victoria sobre la Canarinha.