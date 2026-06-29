Cómo salió el Japón-Brasil de los Supercampeones que se repite en el Mundial 2026
El cruce de los 16vos de final revive una de las historias más recordadas de Captain Tsubasa, donde la selección asiática conquistó el Mundial juvenil.
El enfrentamiento real entre Brasil y Japón en los 16vos de final del Mundial 2026 despierta expectativa, pero también toca la fibra de los nostálgicos. Para los fanáticos de Supercampeones (Captain Tsubasa), este duelo en la cancha remite a una de las páginas de la obra de Yoichi Takahashi, en la que el nipón consiguió una victoria sobre la Canarinha.
La épica final del Mundial Juvenil en el manga
Ese recordado antecedente pertenece al arco World Youth (publicado entre 1994 y 1997), donde ambas selecciones Sub-20 disputaron la gran final del Mundial Juvenil en el Estadio Nagai de Osaka. En aquella ficción, el combinado local se quedó con el título máximo tras imponerse por 3-2 gracias a un gol de oro convertido en el tiempo suplementario.
Para ese compromiso, los equipos presentaron esquemas bien definidos:
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Japón: Salió a la cancha con un clásico 4-4-2 liderado por Oliver Atom (Tsubasa Ozora), acompañado por figuras de la talla de Benji Price, Steve Hyuga, Andy Johnson y Shingo Aoi.
Brasil: El conjunto sudamericano, dirigido desde el banco por Roberto Hongo y con Carlos Santana como el gran referente futbolístico, apostó por un ofensivo 4-3-3 que venía arrasando a todos sus rivales durante el torneo.
Una definición electrizante con chilenas y goles de oro
El desarrollo del partido de animación comenzó con un claro dominio brasileño que anuló por completo los circuitos de juego de Japón. Sin embargo, Benji Price sostuvo el empate en cero durante el primer tiempo con varias intervenciones decisivas bajo los tres palos.
La acción y los goles llegaron en la segunda mitad:
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Apertura del marcador: La Canarinha rompió el cero en el complemento con una espectacular definición aérea de Santana, quien alcanzaba de esa forma los 16 tantos en el certamen.
La remontada nipona: Con el ingreso de Tom Misaki, la mítica sociedad con Oliver cambió el rumbo del juego. El capitán japonés aprovechó un rebote para marcar el 1-1 y, sobre el cierre, una combinación entre ambos derivó en el 2-1 convertido por el potente Steve Hyuga.
La aparición de Natureza: Cuando el partido parecía definido, el talentoso volante brasileño ingresó desde el banco y, en tiempo de descuento, sacó una tijera inolvidable que venció a Benji para clavar el 2-2 y llevar la definición al alargue.
El gol del título: La historia se resolvió en el tiempo extra gracias a una acción colectiva iniciada por Hyuga y Misaki, que terminó con Oliver ganando en las alturas para conectar una chilena que selló el 3-2 definitivo.
Si bien el manga volvió a enfrentar a ambos seleccionados años más tarde en el arco Rising Sun (2013-2023) durante una final olímpica, las imágenes que suelen circular del animé Road to 2002 corresponden a una adaptación que apenas insinúa el choque, ya que la serie concluye antes de que comience el partido y nunca llegó a ser animado en televisión.
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