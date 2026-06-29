Quién es Kaishu Sano, el autor del gol de Japón que sorprendió a Brasil en el Mundial 2026

La detención en Tokio: en julio de 2024, apenas unos días después de haber sido transferido desde el Kashima Antlers al Mainz de la Bundesliga alemana, Sano fue arrestado por la policía en un hotel de Tokio bajo la sospecha de una presunta agresión sexual contra una mujer.

Quince días en prisión: el caso paralizó a la opinión pública nipona y dominó las portadas de las principales cadenas informativas como NHK y Asahi TV, mientras el deportista permanecía bajo custodia policial.

Cierre de la causa sin cargos: finalmente, tras pasar 15 días tras las rejas, la Fiscalía de Tokio tomó la determinación de no presentar cargos formales y cerró de manera definitiva la investigación, permitiéndole viajar a Alemania.

Una polémica que sigue dividiendo a la sociedad japonesa

Aunque en el plano estrictamente futbolístico logró afianzarse como titular indiscutido en el Mainz gracias a su despliegue físico, su regreso a la actividad internacional no fue sencillo. Al reincorporarse al seleccionado en 2025, el futbolista emitió un comunicado pidiendo disculpas por haber provocado semejante "preocupación y molestias".

Sin embargo, en Japón la sensibilidad pública ante estos temas es extrema. Cada nueva convocatoria del volante por parte de la Asociación Japonesa de Fútbol genera un oleada de duros cuestionamientos y debates en las redes sociales y en la prensa local, donde muchos consideran totalmente inoportuno que vista la camiseta nacional a pesar de haber sido exonerado por la Justicia.