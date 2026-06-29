Quién es Kaishu Sano, el autor del gol de Japón que sorprendió a Brasil en el Mundial 2026
El mediocampista Kaishu Sano anotó el gol histórico frente a Brasil en los 16avos de final del Mundial 2026. Conocé su escandalosa historia.
El Mundial 2026 sigue entregando momentos de pura emoción y sorpresas mayúsculas. En los dieciseisavos de final disputados en Houston, la selección de Japón sacudió por completo el torneo con un gol de Kaishu Sano, un futbolista cuya historia personal y judicial sigue despertando una inmensa polémica en su país de origen.
El gol histórico frente a Brasil en Houston
El partido dio un vuelco inesperado a los 29 minutos de la primera etapa. El volante japonés leyó a la perfección una falla en la salida de la Verdeamarela, presionó de forma efectiva y recuperó el balón tras una pésima entrega del defensor Danilo. Aprovechando el total desconcierto de la última línea brasileña, definió con categoría para decretar el 1-0 parcial.
Este tanto se convirtió de forma automática en una página dorada para el fútbol de su país, al significar el primer gol japonés ante Brasil en toda la historia de las Copas del Mundo. Tras semejante hazaña, cobró mucha fuerza la frase que el propio jugador había lanzado antes de la competencia: "Ahora que hemos llegado hasta aquí, queremos ser campeones del mundo".
Del escándalo y la detención a brillar en la Bundesliga
A pesar de su notable presente deportivo, la vida de este mediocampista de 24 años estuvo marcada por un gravísimo escándalo que casi termina con su carrera profesional:
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La detención en Tokio: en julio de 2024, apenas unos días después de haber sido transferido desde el Kashima Antlers al Mainz de la Bundesliga alemana, Sano fue arrestado por la policía en un hotel de Tokio bajo la sospecha de una presunta agresión sexual contra una mujer.
Quince días en prisión: el caso paralizó a la opinión pública nipona y dominó las portadas de las principales cadenas informativas como NHK y Asahi TV, mientras el deportista permanecía bajo custodia policial.
Cierre de la causa sin cargos: finalmente, tras pasar 15 días tras las rejas, la Fiscalía de Tokio tomó la determinación de no presentar cargos formales y cerró de manera definitiva la investigación, permitiéndole viajar a Alemania.
Una polémica que sigue dividiendo a la sociedad japonesa
Aunque en el plano estrictamente futbolístico logró afianzarse como titular indiscutido en el Mainz gracias a su despliegue físico, su regreso a la actividad internacional no fue sencillo. Al reincorporarse al seleccionado en 2025, el futbolista emitió un comunicado pidiendo disculpas por haber provocado semejante "preocupación y molestias".
Sin embargo, en Japón la sensibilidad pública ante estos temas es extrema. Cada nueva convocatoria del volante por parte de la Asociación Japonesa de Fútbol genera un oleada de duros cuestionamientos y debates en las redes sociales y en la prensa local, donde muchos consideran totalmente inoportuno que vista la camiseta nacional a pesar de haber sido exonerado por la Justicia.
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