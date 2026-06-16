Cómo ver a la Selección Argentina con el relato de Mariano Closs en el celular y con descuento

¿Cómo ver el debut del Mundial 2026 con Mariano Closs y descuento?

La plataforma de streaming Disney+ lanzó una oferta por tiempo limitado que permite contratar su plan Premium —el único que cuenta con todos los canales de ESPN y los eventos deportivos de la Copa del Mundo— al precio del plan Estándar con anuncios. De esta manera, el servicio se puede adquirir por solo ARS 11.999/mes finales durante los primeros dos meses, lo que representa un descuento significativo frente al valor regular de ARS 23.999/mes que tiene el abono Premium actualmente.