Cómo ver a la Selección Argentina con el relato de Mariano Closs en el celular y con descuento
Una oferta especial de Disney+ permite seguir el debut ante Argelia en el Mundial 2026 con los relatos de Mariano Closs a un precio rebajado.
La expectativa por el debut de la Selección Argentina frente a Argelia moviliza a millones de hinchas que buscan la mejor opción para seguir el partido de este martes a las 22. Para quienes prefieren la narración de Mariano Closs y buscan sintonizarlo desde el celular de forma económica.
¿Cómo ver el debut del Mundial 2026 con Mariano Closs y descuento?
La plataforma de streaming Disney+ lanzó una oferta por tiempo limitado que permite contratar su plan Premium —el único que cuenta con todos los canales de ESPN y los eventos deportivos de la Copa del Mundo— al precio del plan Estándar con anuncios. De esta manera, el servicio se puede adquirir por solo ARS 11.999/mes finales durante los primeros dos meses, lo que representa un descuento significativo frente al valor regular de ARS 23.999/mes que tiene el abono Premium actualmente.
Esta promoción especial es válida para nuevas suscripciones en la Argentina y estará disponible únicamente hasta el miércoles 17 de junio de 2026. La suscripción se realiza de manera digital ingresando un correo electrónico en el sitio oficial y permite la cancelación en cualquier momento durante el período promocional.
IMPORTANTE: Dónde relata Mariano Closs a la Selección Argentina vs. Argelia
Las claves para seguir el partido de Argentina vs. Argelia en el celular
Para disfrutar de la transmisión en dispositivos móviles de la forma más cómoda, se deben tener en cuenta las siguientes características del servicio:
-
Equipo periodístico estelar: La narración del encuentro de la Albiceleste estará a cargo de Mariano Closs, quien estará acompañado en los comentarios por Sebastián Vignolo y Diego Latorre en una cobertura que incluye prepartido, juego y pospartido.
Máxima calidad en la pantalla: El abono Premium otorga acceso a la señal en calidad Full HD HDR, brindando la mejor experiencia de imagen disponible en el país para dispositivos compatibles.
Consumo y delay: Al tratarse de una transmisión por streaming, se recomienda estar conectado a una red Wi-Fi estable para evitar el consumo de datos móviles y tener en cuenta que este sistema suele presentar un retraso de entre 20 y 35 segundos frente al tiempo real.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario