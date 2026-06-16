¿Por qué Ángel Di María no juega en la Selección Argentina el Mundial 2026?

Una baja sensible para el Mundial 2026

Su alejamiento de la cancha representa un enorme cambio de era para el grupo. A lo largo de su brillante trayectoria, se consolidó como el hombre definitivo de los goles más importantes, anotando en las finales de los Juegos Olímpicos, la Copa América 2021, la Finalissima y Qatar 2022. Hoy, acompaña al equipo comandado por Lionel Scaloni desde afuera como un verdadero hincha más.