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¿Por qué Ángel Di María no juega en la Selección Argentina el Mundial 2026?

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El histórico delantero Ángel Di María no formará parte del plantel de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Conocé el motivo de su gran ausencia.

Ángel Di María no cerró la puerta de la Selección argentina para el Mundial 2026: mensaje para Lionel Scaloni

Ángel Di María no cerró la puerta de la Selección argentina para el Mundial 2026: mensaje para Lionel Scaloni

El esperado debut del conjunto albiceleste genera mucha expectativa, pero los hinchas notarán rápidamente la falta de Ángel Di María. El talentoso atacante rosarino tomó una decisión trascendental sobre su exitosa carrera profesional, confirmando definitivamente que no vestirá más los sagrados colores del equipo nacional en este nuevo certamen.

di maria
Ángel Di María

Ángel Di María

El retiro de Ángel Di María de la Selección Argentina

Tras coronarse bicampeón continental en la histórica final de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, el "Fideo" anunció su retiro definitivo del seleccionado mayor. A pesar de los constantes pedidos de sus compañeros y de los fanáticos para que estire su participación deportiva, el jugador dejó motivos sumamente claros:

  • Ciclo cumplido: Sintió que había alcanzado la gloria máxima tras ganar todos los títulos posibles y consideró que era el momento ideal para dar un paso al costado en lo más alto.

  • Renovación del plantel: Decidió dejarle su ansiado lugar a las nuevas generaciones de futbolistas que vienen pidiendo pista con gran nivel.}

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Una baja sensible para el Mundial 2026

Su alejamiento de la cancha representa un enorme cambio de era para el grupo. A lo largo de su brillante trayectoria, se consolidó como el hombre definitivo de los goles más importantes, anotando en las finales de los Juegos Olímpicos, la Copa América 2021, la Finalissima y Qatar 2022. Hoy, acompaña al equipo comandado por Lionel Scaloni desde afuera como un verdadero hincha más.

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