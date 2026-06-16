El mensaje de Franco Colapinto para la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026

Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Hasta minuitos antes del estreno en el Mundial 2026, Lionel Scaloni mantenía el hermetismo sobre la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia. La baja de Nicolás Tagliafico modificó los planes del entrenador y abrió interrogantes en una defensa que todavía no tiene sus cuatro nombres definidos.

Si bien la estructura general parecía estar definida, los ensayos realizados durante los últimos entrenamientos dejaron en evidencia que aún existen dudas importantes, especialmente en la última línea. La lesión del lateral, quien sufrió una distensión grado I en el sóleo izquierdo y quedó descartado para los primeros dos encuentros, obligó al cuerpo técnico a replantear varias alternativas.

Durante las prácticas, Scaloni probó distintas configuraciones defensivas. Una de ellas fue con un esquema 4-4-2, integrado por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Posteriormente ingresó Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, mientras que Romero abandonó el equipo, una modificación que volvió a sembrar incertidumbre sobre la conformación definitiva de la defensa.

Finalmente, Medina se metió en el equipo mientras que Nicolás Otamendi cedió su lugar y esperará en el banco de suplentes. Sin dudas la sorpresa es el ingreso de Montiel, quien hasta llegó a ser duda para mantenerse entre los 26 por cuestiones físicas.

De mitad de cancha en adelante estaba todo más o menos definido: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el "doble cinco", con Rodrigo De Paul y Thiago Almada; mientras que arriba van Lionel Messi con Lautaro Martínez.

Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La formación para enfrentar a Argelia es con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.