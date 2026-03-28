Copa Argentina: Racing sufrió pero avanzó y ya piensa en el clásico

Embed - Racing 1 - 0 San Martín (Formosa) | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

La falta de puntería y el mensaje para Independiente

En el complemento, el equipo del Federal A intentó reaccionar y hasta le anularon un gol por offside, pero sus esperanzas se desmoronaron al quedarse con diez jugadores por la expulsión de Núñez tras un fuerte pisotón sobre Franco Pardo. Con un hombre de más, Racing generó múltiples situaciones de peligro, incluyendo tiros en el travesaño de Agustín García Basso y Baltasar Rodríguez, pero falló increíblemente en la definición, evidenciando un déficit que deberá corregir en lo inmediato.