De dónde es Zion Suzuki, el arquero de Japón que pudo atajar para tres países distintos
Zion Suzuki es una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Nació en Estados Unidos, de padre ghanés y madre japonesa. Conocé su particular historia.
La selección de Japón es uno de los equipos protagonistas de la actual Copa del Mundo, destacándose en dieciseisavos ante Brasil. En ese escenario, los asiáticos contaron con el incondicional apoyo del público local, que pudo disfrutar de cerca el talento de su gran estrella bajo los tres palos: Zion Suzuki.
Las raíces de Zion Suzuki y sus tres pasaportes
La historia del arquero es sumamente atractiva debido a su rica herencia multicultural, la cual le abría las puertas para representar a diferentes banderas a nivel internacional. Sus raíces se dividen de la siguiente manera:
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Lugar de nacimiento: Nació en la ciudad de Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos).
Ascendencia materna: Su madre es de nacionalidad japonesa.
Ascendencia paterna: Su padre es de origen ghanés.
IMPORTANTE: Feriado para el viernes 3 de julio que juega la Selección Argentina ante Cabo Verde, con "almuerzo popular"
A pesar de contar con estas tres opciones, Suzuki eligió defender la camiseta del país del "Sol Naciente". El motivo principal es que migró a Japón siendo apenas un niño y fue allí donde se formó profesionalmente. Con un imponente físico que alcanzó los 1,90 metros de estatura a sus 18 años, debutó en el Urawa Red Diamonds de Saitama. Su enorme proyección lo llevó a dar el salto a Europa: primero al Sint-Truiden de Bélgica y, más tarde, al Parma, convirtiéndose en el primer arquero nipón en atajar en la liga italiana.
Resiliencia y superación frente a la adversidad
Su diversidad cultural le ha brindado oportunidades únicas, pero también lo ha expuesto a momentos sumamente complejos. Durante la Copa Asiática de 2024, luego de que los 'Samuráis Azules' cayeran ante Irak en la fase de grupos, Suzuki fue blanco de severos cuestionamientos y ataques a través de las redes sociales debido a su origen.
Frente a esa situación, el director técnico del seleccionado, Hajime Moriyasu, salió en su defensa y condenó públicamente las agresiones digitales. Lejos de rendirse, Suzuki respondió dentro del campo de juego. A base de grandes actuaciones y una enorme jerarquía competitiva, logró ganarse el respeto definitivo de toda la afición y hoy custodia con orgullo el arco que él mismo eligió proteger para brillar en el máximo escenario internacional.
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