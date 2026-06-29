De dónde es Zion Suzuki, el arquero de Japón que pudo atajar para tres países distintos

Resiliencia y superación frente a la adversidad

Su diversidad cultural le ha brindado oportunidades únicas, pero también lo ha expuesto a momentos sumamente complejos. Durante la Copa Asiática de 2024, luego de que los 'Samuráis Azules' cayeran ante Irak en la fase de grupos, Suzuki fue blanco de severos cuestionamientos y ataques a través de las redes sociales debido a su origen.

Frente a esa situación, el director técnico del seleccionado, Hajime Moriyasu, salió en su defensa y condenó públicamente las agresiones digitales. Lejos de rendirse, Suzuki respondió dentro del campo de juego. A base de grandes actuaciones y una enorme jerarquía competitiva, logró ganarse el respeto definitivo de toda la afición y hoy custodia con orgullo el arco que él mismo eligió proteger para brillar en el máximo escenario internacional.