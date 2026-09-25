Decisión del Sanatorio Mater Dei: cuándo le dan de alta a Mirtha Legrand

Qué condición exige el Sanatorio Mater Dei para otorgar el alta médica

A pesar del optimismo que despertaron los últimos avances en su rehabilitación kinesiológica, los especialistas a cargo de la salud de la diva descartaron un egreso hospitalario inmediato. En el comunicado oficial emitido por la institución, se remarcó cuál es la postura adoptada por los profesionales que la asisten: