Decisión del Sanatorio Mater Dei: cuándo le dan de alta a Mirtha Legrand
El Sanatorio Mater Dei precisó cuál es la condición médica para que Mirtha Legrand pueda recibir el alta y volver a sus actividades.
La dirección médica del Sanatorio Mater Dei confirmó cómo continuará la internación de Mirtha Legrand tras responder a los tratamientos respiratorios. Aunque la evolución clínica es favorable, el equipo médico resolvió mantenerla en observación para priorizar una recuperación absoluta antes de definir una fecha concreta para su salida.
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Qué condición exige el Sanatorio Mater Dei para otorgar el alta médica
A pesar del optimismo que despertaron los últimos avances en su rehabilitación kinesiológica, los especialistas a cargo de la salud de la diva descartaron un egreso hospitalario inmediato. En el comunicado oficial emitido por la institución, se remarcó cuál es la postura adoptada por los profesionales que la asisten:
- Permanencia en la clínica: la conductora continuará internada durante los próximos días para completar su recuperación de manera integral, evitando cualquier riesgo asociado a un alta prematura.
- Requisito indispensable: el objetivo primordial fijado por los médicos es que la diva logre restablecerse por completo para que pueda retomar sus actividades diarias habituales sin sobresaltos ni exigencias perjudiciales para su salud.
- Evaluación del fin de semana: la paciente pasará el sábado y el domingo bajo observación en su habitación, y su evolución será reevaluada el lunes 28 para determinar si estará en condiciones de regresar a su domicilio.
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