La decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand mientras continúa internada

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Desde el Sanatorio Mater Dei brindaron una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand y confirmaron que la conductora presenta una evolución favorable tras haber sido internada por una neumopatía.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, comienza el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

Pese a la mejoría registrada, los profesionales determinaron que Mirtha deberá continuar internada algunos días más para seguir de cerca su evolución y garantizar los cuidados necesarios durante su recuperación.

“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron en el comunicado.

Por último, la familia de la diva y el equipo médico expresaron su agradecimiento por el acompañamiento que recibió la conductora desde que trascendió la noticia de su hospitalización y destacaron “los saludos y muestras de cariño” que le hicieron llegar.