La decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand mientras continúa internada
Juana Viale y la producción definieron qué pasará con los programas de Mirtha Legrand mientras la conductora continúa internada.
Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y presenta una evolución favorable, la producción de sus ciclos televisivos ya definió cómo seguirá la programación durante su ausencia. Juana Viale continuará ocupando el lugar de su abuela hasta que la diva esté en condiciones de regresar a la pantalla.
La nieta de la conductora ya venía reemplazándola durante este período y, ante la continuidad de su internación, se resolvió mantener el mismo esquema para las emisiones del próximo fin de semana por El Trece.
La información fue dada a conocer en Puro Show, donde explicaron que la decisión fue consensuada entre Juana y la producción mientras esperan la recuperación completa de Mirtha. “Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, confirmó Matías Vázquez.
De esta manera, Juana Viale tendrá nuevamente a su cargo las dos emisiones del fin de semana. El sábado por la noche estará al frente de La noche de Mirtha, mientras que el domingo al mediodía conducirá Almorzando con Juana.
Por el momento, este esquema se mantendrá hasta que Mirtha Legrand reciba el alta, complete su recuperación y pueda retomar su actividad televisiva. Mientras tanto, su nieta continuará ocupando su lugar en pantalla y encabezando ambos ciclos.
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand
Desde el Sanatorio Mater Dei brindaron una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand y confirmaron que la conductora presenta una evolución favorable tras haber sido internada por una neumopatía.
“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, comienza el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.
Pese a la mejoría registrada, los profesionales determinaron que Mirtha deberá continuar internada algunos días más para seguir de cerca su evolución y garantizar los cuidados necesarios durante su recuperación.
“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron en el comunicado.
Por último, la familia de la diva y el equipo médico expresaron su agradecimiento por el acompañamiento que recibió la conductora desde que trascendió la noticia de su hospitalización y destacaron “los saludos y muestras de cariño” que le hicieron llegar.
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