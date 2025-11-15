5K de Racing: Récord de inscriptos a dos semanas de la apertura para participar de la carrera
¡Vuelve la Carrera con Más Pasión! 5K Racing Club convoca a miles a correr y entrar al Cilindro. Ya se anotó mucha gente.
Se viene la 13° edición de su clásica prueba atlética 5K de Racing Club, la única sostenida en el tiempo por un club grande. Las distancias de 10k, 5k y 1k participativo culminarán con la tradicional vuelta dentro del Estadio Presidente Perón.
Racing Club se prepara para vivir una fiesta única de deporte y pasión. Vuelve la Carrera 5K Racing Club, que celebrará su decimotercera edición consecutiva el domingo 7 de diciembre a las 8h. El evento, ya un clásico del calendario deportivo nacional, convoca a miles de corredores, familias y socios de la Academia bajo un denominador común: el sentimiento por la camiseta.
La carrera es reconocida por ser una de las pocas competencias de clubes de fútbol que mantiene su continuidad año tras año, consolidando a Racing como el único club grande en sostener este compromiso deportivo desde su inicio en 2012.
El Cilindro, el broche de oro de la carrera de Racing
La largada de la prueba se dará sobre la calle Colón a las 8 horas, pero el momento más emotivo, que distingue a 5k Racing Club de cualquier otra carrera, será la llegada: todos los participantes culminarán su recorrido ingresando y dando una vuelta al campo de juego del mítico Estadio Presidente Perón.
Este final dentro del Cilindro se complementa con la característica "fiesta racinguista": música, arengas y el folclore que se vive cada fin de semana, uniendo la pasión por el running con el sentimiento futbolero.
Distancias y Participación
Aunque la prueba lleva el nombre de 5k por sus primeras ediciones, los corredores podrán elegir entre tres distancias:
- 10k (Competitiva)
- 5k (Competitiva)
- 1k (Participativo)
Todos los inscriptos recibirán la remera oficial y la medalla finisher al cruzar la meta. Además, se espera un alto nivel competitivo, con la participación confirmada de atletas de élite y el equipo de ARC (Atletismo Racing Club) en las pruebas de 10k y 5k.
Inscripciones y Kits
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y disponibles para socios y no socios a través del sitio web oficial:
Inscripciones: https://5kracingclub.com.ar
Los socios del club cuentan con un descuento especial en sus tickets.
El retiro de kits se realizará el sábado 6 de diciembre de 10h a 18h en el local de Cetrogar del Alto Avellaneda Shopping. Para quienes no puedan asistir, existe la opción de contratar un servicio adicional para retirar el kit el mismo día de la competencia en el estadio.
Detrás de la organización del evento se encuentra el grupo de Atletismo de Racing Club, junto con otras áreas de la institución, trabajando para garantizar una mañana de disfrute pleno, emoción y deporte.
