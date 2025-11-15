5K de Racing: Récord de inscriptos a dos semanas de la apertura para participar de la carrera

Distancias y Participación

Aunque la prueba lleva el nombre de 5k por sus primeras ediciones, los corredores podrán elegir entre tres distancias:

10k (Competitiva)

5k (Competitiva)

1k (Participativo)

Todos los inscriptos recibirán la remera oficial y la medalla finisher al cruzar la meta. Además, se espera un alto nivel competitivo, con la participación confirmada de atletas de élite y el equipo de ARC (Atletismo Racing Club) en las pruebas de 10k y 5k.

Inscripciones y Kits

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y disponibles para socios y no socios a través del sitio web oficial:

Inscripciones: https://5kracingclub.com.ar

Los socios del club cuentan con un descuento especial en sus tickets.

El retiro de kits se realizará el sábado 6 de diciembre de 10h a 18h en el local de Cetrogar del Alto Avellaneda Shopping. Para quienes no puedan asistir, existe la opción de contratar un servicio adicional para retirar el kit el mismo día de la competencia en el estadio.

Detrás de la organización del evento se encuentra el grupo de Atletismo de Racing Club, junto con otras áreas de la institución, trabajando para garantizar una mañana de disfrute pleno, emoción y deporte.