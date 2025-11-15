San Lorenzo vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones
El Ciclón y el conjunto de Junín se enfrentan en un partido más que emocionante, correspondiente a la última fecha del campeonato local.
Este sábado, a partir de las 19:30, San Lorenzo recibe en el Nuevo Gasómetro a Sarmiento, en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. El equipo a cargo de Damián Ayude consiguió no perder tres partidos, lo que le sirvió para meterse a los octavos de final del campeonato, mientras que el visitante se aseguró la permanencia y buscará su lugar en la próxima instancia.
El árbitro asignado para este duelo fue Nicolás Lamolina, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Pablo Loustau. En cuanto a la transmisión se podrá seguir a través de la pantalla de TNT Sports.
San Lorenzo viene de empatar sin goles ante Rosario Central, lo que le sirvió para clasificarse a los playoffs, a pesar de estar pasando un difícil momento a nivel institucional. El Ciclón no podrá contar para este compromiso con Orlando Gill, convocado por la Selección de Paraguay.
Cabe destacar que los Cuervos no atraviesan una buena situación y durante los últimos días, los jugadores y cuerpo técnico dieron a conocer más detalles de lo que ocurre puertas adentro del club y la complicada comunicación que están teniendo con los dirigentes.
Por el lado de Sarmiento de Junín, llega al Nuevo Gasómetro confiado, ya que viene de ganar por 2-1 ante Instituto y pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, ahora irán por su boleto a los octavos de final. Los dirigidos por Facundo Sava mostró una mejoría en el rendimiento y luego de semanas de preocupación, podrá disputar un partido sin la presión del descenso pisándole los talones.
Probables formaciones
San Lorenzo: Facundo Altamirano, Fabricio López, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli ; Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.
