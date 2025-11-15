San Lorenzo vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Por el lado de Sarmiento de Junín, llega al Nuevo Gasómetro confiado, ya que viene de ganar por 2-1 ante Instituto y pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, ahora irán por su boleto a los octavos de final. Los dirigidos por Facundo Sava mostró una mejoría en el rendimiento y luego de semanas de preocupación, podrá disputar un partido sin la presión del descenso pisándole los talones.