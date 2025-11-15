Así quedó el Santiago Bernabéu para Miami Dolphins vs Washington Commanders por la NFL

Así los Dolphins, equipo para el que España es mercado preferencial al igual que sucede con los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, se han hecho notar con una gran 'fan zone' en la céntrica Plaza de España, con un autobús que recorre las calles con sus colores o con varios clínics de 'flag football' para atraer a los más jóvenes, entre otras iniciativas.

Y la liga se ha hecho presente con unos cascos gigantes frente al Palacio de Cibeles con unas 'meninas' instaladas en distintas partes de la ciudad; con dos partidos de la NFL Academy en el estadio de Vallehermoso; o instalando una tienda oficial por tiempo limitado en el Santiago Bernabéu, donde estaba la del Real Madrid.

bernabeu nfl4



Este es solo uno ejemplo de las distintas modificaciones a las que se ha visto sometido el recinto del conjunto blanco para albergar un evento que aspira a tener un impacto global de 70 millones de euros y que ha atraído a numerosos turistas, tanto internacionales como nacionales, que aspiran a vivir una experiencia inolvidable.

Muchos de ellos estarán presentes en las gradas, donde se esperan más de 84.000 espectadores que no solo vibrarán con lo que hagan los jugadores sino también con lo que suceda en el 'Halftime show', elemento esencial para que el choque se acerque a lo que quieren que sea una 'Mini Super Bowl', y que contará con la actuación del productor argentino Bizarrap y del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.