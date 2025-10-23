80 hinchas de Universidad de Chile recibieron la prohibición para ingresar a estadios argentinos

En paralelo, la Fiscalía N°4 de Avellaneda, encabezada por Mariano Zitto, avanza con causas por atentado y resistencia a la autoridad agravada y otras investigaciones derivadas de las lesiones provocadas. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el objetivo de la medida es “garantizar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos”, reforzando las políticas de prevención ante hechos violentos.

Como consecuencia de los incidentes, la Conmebol descalificó a Independiente del torneo continental y la U de Chile avanzó de fase, donde posteriormente eliminó a Alianza Lima y se clasificó a semifinales. Este jueves, el conjunto trasandino recibirá a Lanús, aunque deberá hacerlo sin público, tanto de local como visitante, por la sanción vigente.

La lista de hinchas sancionados chilenos sancionados

Eduardo Recabal, Isaac Arredondo Moya, Diego Cabrera, Luciano Mandiela, Luciano Daniel Muñoz, Enrique Hernán Vázquez, Alejandro Marín Céspedes, Román Carlos, Matías Vergara, Agustín Rodríguez, Nicolás Ignacio Rodríguez, Tomás Pérez, Exequiel Jeremay Molina Albornoz, Rodrigo Nicolás Valdez Castro, Braian Benjamín Vergara Navarrete, Benjamín Francisco Donoso Guerra, Alan Calixto, Diego Ávila, Gabriel Toro, Esteban Vergara, Matías Ignacio Cartez Rosales, Ricardo Emilio Cortes, Ericson Bigorria Pérez, Diego Jesús Puebla Hernández, Braian Nicolás Matamora, Martín Caro Cabezas, Vicentico Pino Orrazabal, José Marcelo Aliaga Rojas, César Torres, Catalina Soledad Briones, Rafaela Soto, Katerina Gallguillas, Patricio Leandro Valenzuela, Joaquín Pablo Maena Alveaya, Paola Aaron Galvez Pavez, Pedro Felipe Avalos Maricovich, Manuel Valdez, Cristóbal Collado, Sebastián Ignacio Diaz Rubio, Donoso Raúl Zalazar, Gerardo Zunigo Valenzuela, Bruno Recabal Chaparro, Jesús Soto Padilla, Francisco Andrés Bravo Guerra, Juan Andrés Duran Carrasco, Eduardo Galindo, Edgardo Huerta, Rodrigo Bastias, Gabriel Silva, Juan Pablo Villegas, Ifrain Sotomayor, Jordán Briones, Manuel Araya, Rubén Alvarez, Jeremías Contreras, Yojan Sepulveda, Felipe Nahar, Salvador Aguilera Nuñez, Garrido Miranda, Diego Retameles, Benjamín Gonzalez, Enzo Arancibia, Jerko Antonio Gonzalez, Cristopher Tagle, Pablo Cabo, Martín Fuencelida, Moran Ricardo Alfonzo Rojas, Vicente Leurín, Tomás Montero Vega, Diego Godoy, José Castillo, Sebastián Alejandro Bravo Orellano, Valentín Lopez Parra, Andrés Salinas, Matías Nuñez, Juan Pablo Arqueros Romero, Bastián Madariaga, Nicolao Emilio Farias, Nicolás Esteban Riquelme, Valdez Ronald Lizama, Enrique Godoy, Carlos Gonzalez Orrazabal, Carlos Orrazabal Rojas, Diego Trujillo, Jean Abreu, Carlos Andrés Reyes Mesa, Brandon Arabena, Matías Cahuipan, Cristian Saavedra, Braian Leon, Cristian Martinez Ayala, Guillermo Muñoz Arbiles, Martín Rojas, Valeria Blas Kurt, Matilda Victoria Neira Silva, Neira Victoria Katherine Vazquez, Ignacio Castro Caballero, Sebastián Aliste, Braian Martinez, Fernando Ortiz, Jaime Rodrigo Mora, Pablo Mora, Flavio Hernán Arancibia Sandias, Román Andrés Silva Neira, Camilo Henry Lopez Villablanca, Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy.