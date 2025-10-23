80 hinchas de Universidad de Chile recibieron la prohibición para ingresar a estadios argentinos
El Ministerio de Seguridad sancionó a los hinchas chilenos implicados en los disturbios ante Independiente. No podrán asistir a partidos en Argentina por tiempo indeterminado.
A poco más de dos meses de los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una sanción que alcanza a más de 80 simpatizantes de la Universidad de Chile, quienes no podrán ingresar a ningún estadio argentino. La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y tendrá vigencia por tiempo indeterminado.
El documento se fundamenta en los disturbios registrados durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, que dejaron heridos, destrozos y varias detenciones. Según las autoridades, el conflicto comenzó antes del inicio del encuentro, cuando un grupo de hinchas en la tribuna Sur alta encendió fuego en una butaca plástica, hecho constatado por la Comisaría Primera de Avellaneda y la Aprevide.
Durante el desarrollo del partido, las cámaras de seguridad registraron daños en sanitarios y el lanzamiento de objetos hacia el público local, lo que desató un enfrentamiento directo con los hinchas del Rojo y provocó múltiples lesionados.
Finalizado el encuentro, la violencia se trasladó a las inmediaciones del estadio. Los hinchas visitantes intentaron agredir tanto a la policía como a los simpatizantes locales, portando palos y objetos metálicos. Esa reacción derivó en una intervención policial que permitió identificar a todos los implicados, cuyos datos fueron incluidos en la resolución ministerial.
El texto oficial destaca que las acciones de este grupo “generaron un contexto de extrema violencia que puso en riesgo la integridad física de los concurrentes”. Por ese motivo, se decidió aplicar la sanción definitiva, complementando la prohibición preventiva de concurrencia que ya había impuesto la Aprevide.
En paralelo, la Fiscalía N°4 de Avellaneda, encabezada por Mariano Zitto, avanza con causas por atentado y resistencia a la autoridad agravada y otras investigaciones derivadas de las lesiones provocadas. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el objetivo de la medida es “garantizar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos”, reforzando las políticas de prevención ante hechos violentos.
Como consecuencia de los incidentes, la Conmebol descalificó a Independiente del torneo continental y la U de Chile avanzó de fase, donde posteriormente eliminó a Alianza Lima y se clasificó a semifinales. Este jueves, el conjunto trasandino recibirá a Lanús, aunque deberá hacerlo sin público, tanto de local como visitante, por la sanción vigente.
La lista de hinchas sancionados chilenos sancionados
Eduardo Recabal, Isaac Arredondo Moya, Diego Cabrera, Luciano Mandiela, Luciano Daniel Muñoz, Enrique Hernán Vázquez, Alejandro Marín Céspedes, Román Carlos, Matías Vergara, Agustín Rodríguez, Nicolás Ignacio Rodríguez, Tomás Pérez, Exequiel Jeremay Molina Albornoz, Rodrigo Nicolás Valdez Castro, Braian Benjamín Vergara Navarrete, Benjamín Francisco Donoso Guerra, Alan Calixto, Diego Ávila, Gabriel Toro, Esteban Vergara, Matías Ignacio Cartez Rosales, Ricardo Emilio Cortes, Ericson Bigorria Pérez, Diego Jesús Puebla Hernández, Braian Nicolás Matamora, Martín Caro Cabezas, Vicentico Pino Orrazabal, José Marcelo Aliaga Rojas, César Torres, Catalina Soledad Briones, Rafaela Soto, Katerina Gallguillas, Patricio Leandro Valenzuela, Joaquín Pablo Maena Alveaya, Paola Aaron Galvez Pavez, Pedro Felipe Avalos Maricovich, Manuel Valdez, Cristóbal Collado, Sebastián Ignacio Diaz Rubio, Donoso Raúl Zalazar, Gerardo Zunigo Valenzuela, Bruno Recabal Chaparro, Jesús Soto Padilla, Francisco Andrés Bravo Guerra, Juan Andrés Duran Carrasco, Eduardo Galindo, Edgardo Huerta, Rodrigo Bastias, Gabriel Silva, Juan Pablo Villegas, Ifrain Sotomayor, Jordán Briones, Manuel Araya, Rubén Alvarez, Jeremías Contreras, Yojan Sepulveda, Felipe Nahar, Salvador Aguilera Nuñez, Garrido Miranda, Diego Retameles, Benjamín Gonzalez, Enzo Arancibia, Jerko Antonio Gonzalez, Cristopher Tagle, Pablo Cabo, Martín Fuencelida, Moran Ricardo Alfonzo Rojas, Vicente Leurín, Tomás Montero Vega, Diego Godoy, José Castillo, Sebastián Alejandro Bravo Orellano, Valentín Lopez Parra, Andrés Salinas, Matías Nuñez, Juan Pablo Arqueros Romero, Bastián Madariaga, Nicolao Emilio Farias, Nicolás Esteban Riquelme, Valdez Ronald Lizama, Enrique Godoy, Carlos Gonzalez Orrazabal, Carlos Orrazabal Rojas, Diego Trujillo, Jean Abreu, Carlos Andrés Reyes Mesa, Brandon Arabena, Matías Cahuipan, Cristian Saavedra, Braian Leon, Cristian Martinez Ayala, Guillermo Muñoz Arbiles, Martín Rojas, Valeria Blas Kurt, Matilda Victoria Neira Silva, Neira Victoria Katherine Vazquez, Ignacio Castro Caballero, Sebastián Aliste, Braian Martinez, Fernando Ortiz, Jaime Rodrigo Mora, Pablo Mora, Flavio Hernán Arancibia Sandias, Román Andrés Silva Neira, Camilo Henry Lopez Villablanca, Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy.
