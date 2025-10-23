Quién es Nicolás Varrone, el argentino que llegó a la Fórmula 2 y sueña con la F1 junto a Franco Colapinto

Aunque aún deberá cumplir con los requisitos necesarios para obtener la Superlicencia, su llegada a la F2 lo acerca como nunca antes a ese objetivo. Con talento, proyección internacional y el respaldo de una estructura fuerte, Nicolás Varrone se perfila como una de las grandes esperanzas del automovilismo argentino en el camino hacia la Fórmula 1.

Qué dijo Nicolás Varrone tras el anuncio de su llegada a la Fórmula 2

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, expresó Varrone, en un comunicado publicado por su nueva escudería.