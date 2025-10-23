Arranca la Serie Mundial 2025: todo lo que hay que saber

Dodgers: lujo internacional sobre el diamante

Los Ángeles llega con un plantel que parece sacado de un catálogo de superestrellas. Además de Shohei Ohtani (Japón) y Mookie Betts (EE.UU.), destacan figuras como Yoshinobu Yamamoto (Japón), Blake Snell (EE.UU.) y Roki Sasaki (Japón), entre otras, combinando experiencia, talento y salarios millonarios que pocos equipos pueden igualar. Para graficar el poderío económico de los Dodgers, solo entre los contratos de Ohtani y de sus tres principales lanzadores abridores (Snell, Yamamoto y Tyler Glasnow), los Dodgers tienen comprometidos más de 1.300 millones de dólares en salarios. Si bien es una cifra que se pagará en varios años, refleja el peso que tienen estas estrellas dentro de la liga y el nivel de inversión que solo unos pocos equipos pueden permitirse.

Analistas señalan que un bi o tricampeonato de Los Ángeles podría derivar en reformas en los topes salariales o nuevas reglas de equilibrio competitivo en la MLB, para evitar que la concentración de estrellas y dinero en un solo equipo vuelva a marcar diferencias abismales en el futuro.

Por su parte, Toronto llega con un grupo sólido de jóvenes explosivos y figuras consolidadas: Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Alejandro Kirk, Bo Bichette y Daulton Varsho, entre otros. Su juventud, velocidad y agresividad ofensiva contrastan con la experiencia y lujo del plantel de los Dodgers, prometiendo un choque lleno de tensión y emoción que puede definirse por detalles mínimos.

Cómo seguir la Serie Mundial en Argentina

Todos los partidos serán transmitidos por ESPN, y quienes cuenten con MLB.TV podrán seguir los encuentros online desde cualquier dispositivo. Esto permitirá a los fanáticos argentinos ver cada lanzamiento decisivo, cuadrangular y atrapada imposible.