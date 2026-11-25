La jornada tuvo además un resultado deportivo destacado para Chapecoense: el equipo consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Palmeiras, que presentó una formación alternativa para preservar a sus principales figuras de cara a la final de la Copa Libertadores. Así, en una temporada complicada que terminará con el descenso a la Serie B, el club encontró un motivo especial para reunir a su gente.

La noche especial de Chapecoense: homenaje a los sobrevivientes