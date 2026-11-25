A días de cumplirse 10 años de la tragedia, Chapecoense protagonizó un momento conmovedor
El reconocimiento se realizó antes del partido ante Palmeiras y tuvo como protagonista a Alan Ruschel, quien recientemente anunció su retiro del fútbol.
A pocos días de cumplirse diez años de la tragedia aérea que marcó para siempre su historia, Chapecoense realizó un emotivo homenaje a los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente de noviembre de 2016. La ceremonia tuvo lugar este martes, antes del encuentro frente a Palmeiras por el Brasileirao, y estuvo atravesada por el retiro de Alan Ruschel, el último de los sobrevivientes que continuaba en actividad.
El defensor fue el encargado de ingresar la pelota al campo de juego y llevarla hasta el círculo central. Allí recibió una placa de reconocimiento por parte del club, en medio de los aplausos de los jugadores de ambos equipos y de los hinchas presentes en el Arena Condá.
A su lado también estuvo Neto, otro de los futbolistas que sobrevivió al accidente y que había dejado la actividad profesional en 2019. Durante el homenaje llevó una camiseta del arquero Jakson Follmann, el tercer sobreviviente, quien no pudo asistir al evento. Follmann sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de las heridas que padeció en el accidente y no volvió a jugar al fútbol profesional.
El recuerdo de la tragedia de Chapecoense que conmocionó al mundo
El reconocimiento también sirvió para recordar a las víctimas del vuelo 2933 de LaMia, que se estrelló en noviembre de 2016 cuando trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana.
En el accidente murieron futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y otros miembros de la delegación. En total, el equipo perdió a gran parte de su estructura deportiva. Algunos familiares de las víctimas también participaron de la ceremonia, entre ellos el hijo del futbolista Dener.
La jornada tuvo además un resultado deportivo destacado para Chapecoense: el equipo consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Palmeiras, que presentó una formación alternativa para preservar a sus principales figuras de cara a la final de la Copa Libertadores. Así, en una temporada complicada que terminará con el descenso a la Serie B, el club encontró un motivo especial para reunir a su gente.
La noche especial de Chapecoense: homenaje a los sobrevivientes
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