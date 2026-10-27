A buscar la final de la Primera Nacional con su gente: Ferro jugará con sus hinchas ante Acassuso

¿Qué necesita Ferro para llegar a la final?

El Verdolaga afrontará un compromiso determinante para sus aspiraciones de ascenso. Actualmente suma 65 puntos en su zona y le lleva dos unidades de ventaja a Godoy Cruz.

Por ese motivo, una victoria le permitiría asegurar su lugar en la final por el ascenso, sin depender de otros resultados. El rival, por su parte, ya perdió la categoría, aunque buscará cerrar su participación en el torneo con una buena actuación.

La posibilidad de jugar con público representa un impulso en una jornada que puede marcar el rumbo de su temporada. El equipo tendrá la oportunidad de definir su objetivo con el respaldo de sus hinchas en las tribunas.