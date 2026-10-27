A buscar la final de la Primera Nacional con su gente: Ferro jugará con sus hinchas ante Acassuso
La Aprevide autorizó la presencia de público de ambos equipos para el encuentro del sábado 31 de octubre en el estadio de Estudiantes de Caseros.
Ferro recibió una noticia importante antes de afrontar la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional: podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas en el partido frente a Acassuso.
La autorización fue confirmada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El encuentro se disputará el sábado 31 de octubre, desde las 15, en el estadio Ciudad de Caseros, donde Estudiantes hace de local.
Cuántos hinchas de Ferro podrán asistir
Aunque la presencia de ambas parcialidades ya fue autorizada, todavía resta definir la cantidad de entradas que estarán disponibles para cada equipo.
Las autoridades organizarán reuniones con los clubes, los responsables policiales y los organizadores para establecer el operativo de seguridad y determinar los sectores habilitados para los hinchas.
Ferro ya había contado con el apoyo de su público en otros compromisos disputados fuera de casa durante el campeonato, incluido un antecedente frente al propio equipo de Caseros.
¿Qué necesita Ferro para llegar a la final?
El Verdolaga afrontará un compromiso determinante para sus aspiraciones de ascenso. Actualmente suma 65 puntos en su zona y le lleva dos unidades de ventaja a Godoy Cruz.
Por ese motivo, una victoria le permitiría asegurar su lugar en la final por el ascenso, sin depender de otros resultados. El rival, por su parte, ya perdió la categoría, aunque buscará cerrar su participación en el torneo con una buena actuación.
La posibilidad de jugar con público representa un impulso en una jornada que puede marcar el rumbo de su temporada. El equipo tendrá la oportunidad de definir su objetivo con el respaldo de sus hinchas en las tribunas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario