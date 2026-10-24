Excursionistas goleó a Sportivo Italiano, se consagró campeón y jugará en la Primera Nacional

El significado de las tres estrellas en el pecho

Hasta este título, la camiseta del club lucía dos estrellas doradas sobre el escudo que homenajeaban conquistas históricas de su trayectoria en el ascenso metropolitano. Con la consagración en la Primera B y el ansiado boleto a la Primera Nacional, la indumentaria oficial sumará una insignia más, luciendo a partir de la próxima temporada un diseño con tres estrellas que inmortaliza este hito dorado para el Bajo Belgrano.