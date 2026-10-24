Excursionistas goleó a Sportivo Italiano, se consagró campeón y jugará en la Primera Nacional
Con una actuación consagratoria en Pampa y Miñones, el conjunto del Bajo Belgrano vapuleó a su rival y consumó un salto histórico que lo deposita en la segunda división tras 54 años de espera.
La tarde se transformó en una fiesta inolvidable para todo el pueblo verdiblanco. A través de una exhibición de buen fútbol y contundencia, el equipo dirigido por Rodrigo Bilbao selló el categórico 4-0 con tantos de David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López, asegurándose el título de la Primera B a falta de una fecha para el cierre del torneo.
Una campaña consagratoria
El camino hacia la gloria no fue casualidad sino el corolario de un rendimiento sostenido a lo largo de toda la temporada, donde el equipo supo construir una solidez inquebrantable tanto de local como de visitante.
Con una eficacia notable frente al arco rival y una defensa férrea que supo sostener los momentos complejos del certamen, la institución ratificó el acierto de un proyecto futbolístico e institucional que hoy le permite volver a codearse con los grandes protagonistas del ascenso argentino.
El significado de las tres estrellas en el pecho
Hasta este título, la camiseta del club lucía dos estrellas doradas sobre el escudo que homenajeaban conquistas históricas de su trayectoria en el ascenso metropolitano. Con la consagración en la Primera B y el ansiado boleto a la Primera Nacional, la indumentaria oficial sumará una insignia más, luciendo a partir de la próxima temporada un diseño con tres estrellas que inmortaliza este hito dorado para el Bajo Belgrano.
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