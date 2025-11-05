A días del Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River: seguirá hasta diciembre de 2026
El histórico entrenador acordó su continuidad en el Millonario hasta diciembre de 2026. La dirigencia impuso nuevas condiciones salariales y de productividad.
En medio de las dudas sobre su futuro, Marcelo Gallardo sorprendió a todos anunciando que continuará al frente de River. De hecho, la noticia se supo incluso antes de que realizara una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo, con quien acordó con el entrenador la renovación del contrato hasta diciembre de 2026.
La decisión llega en un contexto deportivo complejo, pero con el respaldo total de la dirigencia y nuevas condiciones económicas para el plantel de cara al futuro cercano dónde se deberán cambiar muchas cosas para encontrar un nuevo rumbo.
El acuerdo se alcanzó luego de una reunión en River Camp, donde Di Carlo mantuvo su primer encuentro con Gallardo ya en su rol de presidente. También participaron Enzo Francescoli, integrantes del cuerpo técnico y referentes del plantel, en una charla de respaldo y compromiso colectivo para afrontar el difícil presente futbolístico. Luego se hizo formal en una conferencia de prensa que había generado muchas expectativas en la previa ya que los hinchas pensaban que el Muñeco podía llegar a dar un paso al costado.
A pesar de los resultados irregulares del equipo, la dirigencia decidió renovar la confianza en Gallardo. Según trascendió, la continuidad no depende del desempeño deportivo de lo que resta de 2025, por lo que el entrenador seguirá en el cargo al menos hasta fines de 2026. La medida refleja la intención de sostener un proyecto a largo plazo, incluso en medio de la presión por los resultados. Di Carlo considera a Gallardo una figura clave en la reconstrucción del club, tanto en el plano futbolístico como institucional.
Las nuevas condiciones que tendrá el contrato de Marcelo Gallardo en River
En el nuevo acuerdo se incorporaron cláusulas vinculadas a la política económica de la gestión Di Carlo. River impondrá un tope en la masa salarial del plantel y establecerá contratos sujetos a productividad, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores. Con esta decisión, la dirigencia busca ordenar las finanzas del club y evitar los gastos excesivos que marcaron los últimos años. Gallardo aceptó las condiciones, demostrando su compromiso con el nuevo rumbo que pretende la institución.
El contrato del entrenador con River se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Llegado el momento, tal como ocurrió en anteriores renovaciones, el propio DT y la dirigencia evaluarán su continuidad en base al proyecto deportivo y a los objetivos alcanzados. De esta forma, el “Muñeco” iniciará una nueva etapa al frente del equipo, respaldado por la confianza dirigencial y la esperanza de recuperar el nivel competitivo que lo llevó a convertirse en uno de los técnicos más exitosos de la historia del club.
