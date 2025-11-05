Es oficial: esta es la nueva camiseta de la Selección Argentina para jugar el Mundial 2026

La presentación de esta camiseta marca el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo, que se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, el desafío será tan grande como inspirador: defender el trofeo más importante del planeta con una casaca que resume la historia, la identidad y la pasión de todo un país.

camiseta nueva seleccion argentina

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Estarán disponibles a partir de este jueves a las 6 de la mañana.

Camiseta titular versión jugador: $199.999.

Camiseta titular manga larga versión jugador: $229.999

Camiseta titular versión hincha: $129.999

Camiseta titular de arquero versión hincha: $129.999

Camiseta titular para niños: $ 119.999

Short titular/alternativo versión jugador: $99.999

Short titular/alternativo/arquero versión hincha: $69.999

Medias titulares: $24.999

Estas son todas las camisetas de Adidas para la próxima Copa del Mundo

las camisetas de adidas para el mundial 2026