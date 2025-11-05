La promesa de Marcelo Gallardo a los hinchas tras anunciar su renovación
El entrenador confirmó su continuidad hasta finales del 2026 y no dudó en mostrarse confiado con revertir el mal presente futbolístico además de pensar en el futuro cercano.
En medio de la crisis futbolística que atraviesa River y a días del Superclásico, Marcelo Gallardo anunció junto al presidente Stefano Di Carlo que continuará al frente del equipo al menos hasta diciembre del 2026, y no dudó en prometer nuevos éxitos para el futuro inmediato.
El "Muñeco" y el nuevo entrenador sellaron la renovación del contrato en medio de un contexto deportivo adverso. La decisión ratifica el respaldo dirigencial y marca el inicio de una nueva etapa en el proyecto futbolístico del club.
“Yo soy un pibe de la casa, un chico de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso, no me conoce. Y no sabe de qué estoy hecho. Yo he perdido mucho y he ganado. Y de lo que estoy seguro es de que voy a volver ganar”, sostuvo Gallardo de forma contundente tras anunciar su continuidad.
Pese al mal momento deportivo, el entrenador no dudó en mostrarse confiado con no solo revertir esta situación sino en pensar en nuevos éxitos deportivos. "Entiendo que la cosa va a cambiar. Esta crisis futbolística va a pasar", sostuvo.
Tal como había mencionado anteriormente Di Carlo, Gallardo ratificó que "nadie está por encima de River", y explicó: "El deseo, las energías y las ganas que pongo en mi profesión habla de mi compromiso con el club".
"Deseo revertir esto y entiendo que la crisis va a pasar. Vamos a volver a ganar. Vamos a volver a darles alegrías", insistió el "Muñeco".
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario