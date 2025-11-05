La promesa de Marcelo Gallardo a los hinchas tras anunciar su renovación

“Yo soy un pibe de la casa, un chico de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso, no me conoce. Y no sabe de qué estoy hecho. Yo he perdido mucho y he ganado. Y de lo que estoy seguro es de que voy a volver ganar”, sostuvo Gallardo de forma contundente tras anunciar su continuidad.