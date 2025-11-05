La palabra de Marcelo Gallardo tras renovar contrato hasta 2026: "No me voy a ir corriendo por un mal año"
El Muñeco acordó su continuidad como técnico del Millonario hasta diciembre de 2026. La dirigencia le impuso nuevas condiciones salariales y deportivas.
Marcelo Gallardo continuará al frente de River hasta diciembre de 2026. A pocos días del Superclásico, el entrenador y el presidente Stefano Di Carlo sellaron la renovación del contrato en medio de un contexto deportivo adverso. La decisión ratifica el respaldo dirigencial y marca el inicio de una nueva etapa en el proyecto futbolístico del club.
En medio de las especulaciones sobre su salida, el entrenador sorprendió a todos al confirmar su continuidad. El histórico DT, que atraviesa un momento complicado en lo deportivo, renovó su contrato hasta diciembre de 2026 tras reunirse con el flamante presidente Stefano Di Carlo.
El anuncio se conoció horas antes de la conferencia de prensa que ambos brindaron en el estadio Monumental. La noticia tomó por sorpresa a los hinchas, que esperaban definiciones sobre el futuro del técnico, incluso con el temor de que pudiera dar un paso al costado antes del Superclásico frente a Boca.
Durante la conferencia, Di Carlo fue contundente al explicar los motivos de la decisión: “El proyecto de fútbol de River tiene nombre y apellido, y es Marcelo Gallardo. Los proyectos hay que sustentarlos en los momentos que no son tan buenos. Creo profundamente en su figura y ambos sabemos que River está por encima de todos. Vamos a revertir cualquier situación trabajando juntos”.
Con esas palabras, el nuevo presidente ratificó la confianza en el entrenador más exitoso de la historia moderna del club y dejó en claro que la renovación busca sostener la identidad futbolística del Millonario más allá de los resultados actuales.
Qué dijo Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa donde confirmó continuidad en River
Gallardo también habló ante los medios y reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo: “Es un momento de adversidad deportiva. La historia de River atravesó muchas de estas. No estamos ajenos a la realidad. Los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan. Desde mi seguridad, deseo y energía es todo lo que me sostiene”.
Y además, agregó: “A todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional les quiero agradecer. Eso es un símbolo que hay que reconocer del valor que tiene. Estoy convencido de que hay que generar un nuevo espacio donde podamos revitalizarnos para volver a ganar”.
"Soy un pibe de River, no me voy a ir corriendo por un mal año deportivo. El que especulaba con eso, no me conoce, no sabe de lo que estoy hecho y de lo que quiero a este club. Gané y perdí mucho, estoy seguro que vamos a volver a ganar", cerró.
Las condiciones del nuevo vínculo de Marcelo Gallardo en River
El acuerdo entre Gallardo y la dirigencia incluye nuevas condiciones económicas y deportivas. River impondrá un tope de masa salarial y contratos sujetos a productividad, tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas, en un intento por ordenar las finanzas del club. Además, se acordó mantener una línea de trabajo basada en la promoción de juveniles y en la búsqueda de un equipo competitivo sin comprometer el equilibrio económico.
El anuncio de la continuidad de Gallardo llega en la previa del Superclásico ante Boca, un partido clave no solo por lo deportivo, sino también por lo anímico. Con este respaldo institucional, el Muñeco afrontará uno de los desafíos más exigentes de su segunda etapa en el club, con la misión de recuperar la identidad ganadora que marcó su ciclo en River.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario