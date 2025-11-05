La palabra de Marcelo Gallardo tras renovar contrato hasta 2026: "No me voy a ir corriendo por un mal año"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986177159593930974&partner=&hide_thread=false "HEMOS ACORDADO EXTENDER EL VÍNCULO CONTRACTUAL CON GALLARDO HASTA DICIEMBRE DE 2026"



Stéfano Di Carlo confirmó que el Muñeco seguirá como entrenador de #River. pic.twitter.com/YiOnuqmGcG — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2025

Qué dijo Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa donde confirmó continuidad en River

Gallardo también habló ante los medios y reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo: “Es un momento de adversidad deportiva. La historia de River atravesó muchas de estas. No estamos ajenos a la realidad. Los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan. Desde mi seguridad, deseo y energía es todo lo que me sostiene”.

Y además, agregó: “A todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional les quiero agradecer. Eso es un símbolo que hay que reconocer del valor que tiene. Estoy convencido de que hay que generar un nuevo espacio donde podamos revitalizarnos para volver a ganar”.

"Soy un pibe de River, no me voy a ir corriendo por un mal año deportivo. El que especulaba con eso, no me conoce, no sabe de lo que estoy hecho y de lo que quiero a este club. Gané y perdí mucho, estoy seguro que vamos a volver a ganar", cerró.

Embed - Conferencia de prensa | Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo

Las condiciones del nuevo vínculo de Marcelo Gallardo en River

El acuerdo entre Gallardo y la dirigencia incluye nuevas condiciones económicas y deportivas. River impondrá un tope de masa salarial y contratos sujetos a productividad, tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas, en un intento por ordenar las finanzas del club. Además, se acordó mantener una línea de trabajo basada en la promoción de juveniles y en la búsqueda de un equipo competitivo sin comprometer el equilibrio económico.

El anuncio de la continuidad de Gallardo llega en la previa del Superclásico ante Boca, un partido clave no solo por lo deportivo, sino también por lo anímico. Con este respaldo institucional, el Muñeco afrontará uno de los desafíos más exigentes de su segunda etapa en el club, con la misión de recuperar la identidad ganadora que marcó su ciclo en River.