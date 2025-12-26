A Djibril Cissé todavía le duele Qatar 2022: "Siento mucho odio hacia los argentinos"

ci

La figura de Cissé, campeón de la Copa Confederaciones 2003 y con pasado destacado en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, siempre estuvo rodeada de controversias. A lo largo de su carrera y su vida personal, protagonizó distintos episodios judiciales y mediáticos que marcaron su imagen pública. Incluso en 2015, ya en el tramo final de su trayectoria, fue involucrado en una causa por presunta extorsión a su excompañero Mathieu Valbuena, acusación que negó recientemente al afirmar: “Nunca he chantajeado a nadie, Mathieu es mi amigo”.

Sus palabras contra la Argentina reabren un debate que parece lejos de apagarse: el impacto emocional que dejó la final de Qatar en algunos protagonistas franceses. En ese contexto, el nombre de Messi, la figura de la Albiceleste y el recuerdo de Lusail siguen funcionando como un disparador de pasiones que, para algunos, todavía no encuentran cierre.