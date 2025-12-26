A Djibril Cissé todavía le duele Qatar 2022: "Siento mucho odio hacia los argentinos"
El exdelantero francés volvió a la final de 2022 con palabras cargadas de resentimiento, definió a la Albiceleste como el rival número uno y pidió revancha en 2026.
Djibril Cissé reapareció en la escena pública con un discurso que sorprendió incluso en un contexto acostumbrado a declaraciones picantes. El exdelantero de la Selección de Francia, mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, apuntó directamente contra la Argentina y dejó frases que recorrieron el mundo, todavía atravesado por el recuerdo fresco de la final del Mundial de Qatar 2022.
A más de tres años de aquella definición, el exjugador reconoció que la derrota sigue siendo una herida abierta y utilizó términos poco habituales para referirse al campeón del mundo. El detonante de sus palabras fue un especial del diario L’Equipe que repasó la histórica final disputada en Lusail. Lejos de una mirada analítica o nostálgica, Cissé admitió que las imágenes despertaron sensaciones negativas difíciles de procesar.
“Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, confesó, con una franqueza que llamó la atención por el tono y la crudeza del mensaje. En esa misma línea, elevó el nivel de la rivalidad al señalar que “claramente, hoy son nuestro principal enemigo”, ubicando a la Argentina en la cima de sus antagonismos deportivos.
El exatacante fue más allá y proyectó esa tensión hacia el futuro inmediato. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Cissé habló de revancha y cargó de simbolismo una posible definición ante la Albiceleste. “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de (Lionel) Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, lanzó, mezclando deseo deportivo con una lectura emocional marcada por el desenlace de Qatar.
Dentro de sus declaraciones también hubo espacio para una crítica puntual a Enzo Fernández, a raíz del video que se viralizó tras la consagración argentina y que incluía una canción con contenido ofensivo hacia Francia. Cissé, de origen marfileño, se mostró especialmente molesto por el tratamiento que tuvo el episodio y cuestionó la rápida resolución del conflicto. “No puedo comprender cómo lo perdonaron”, dijo, en referencia a la disculpa pública que ofreció el mediocampista y la continuidad de su carrera sin mayores sanciones.
La figura de Cissé, campeón de la Copa Confederaciones 2003 y con pasado destacado en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, siempre estuvo rodeada de controversias. A lo largo de su carrera y su vida personal, protagonizó distintos episodios judiciales y mediáticos que marcaron su imagen pública. Incluso en 2015, ya en el tramo final de su trayectoria, fue involucrado en una causa por presunta extorsión a su excompañero Mathieu Valbuena, acusación que negó recientemente al afirmar: “Nunca he chantajeado a nadie, Mathieu es mi amigo”.
Sus palabras contra la Argentina reabren un debate que parece lejos de apagarse: el impacto emocional que dejó la final de Qatar en algunos protagonistas franceses. En ese contexto, el nombre de Messi, la figura de la Albiceleste y el recuerdo de Lusail siguen funcionando como un disparador de pasiones que, para algunos, todavía no encuentran cierre.
