A dos meses del Mundial 2026, Arabia Saudita echó al DT que predijo a Argentina campeón

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Entre los nombres que aparecen como posibles sucesores, el que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Walid Regragui. El entrenador marroquí se encuentra sin club tras su salida reciente y surge como una alternativa viable para asumir en un contexto de urgencia. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre quién ocupará el cargo.

La dirigencia deberá resolver esta situación en cuestión de días, con la presión de llegar al Mundial con un proyecto definido y un equipo competitivo. La salida de Renard no solo altera la planificación deportiva, sino que también introduce un factor de incertidumbre en un seleccionado que buscaba consolidarse en el escenario internacional. Con el tiempo en contra, Arabia encara una carrera contrarreloj para rearmarse antes del debut.