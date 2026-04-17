A dos meses del Mundial 2026, Arabia Saudita echó al DT que predijo a Argentina campeón
El seleccionado árabe atraviesa una crisis inesperada a poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo. La salida del técnico francés obliga a una reestructuración urgente.
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 sumó un episodio inesperado que sacudió la preparación de uno de los seleccionados clasificados. A tan solo 55 días del inicio del torneo, Arabia Saudita decidió poner fin al ciclo de Hervé Renard como entrenador, en una determinación que genera incertidumbre en la antesala de la competencia más importante del fútbol internacional.
La decisión se conoció tras una serie de resultados adversos en la última Fecha FIFA. El conjunto árabe sufrió dos derrotas contundentes en los amistosos de marzo: una goleada 4-0 frente a Egipto y una caída 2-1 ante Serbia. Estos resultados terminaron por debilitar la continuidad del entrenador, pese a que semanas antes había desmentido públicamente los rumores sobre su posible salida.
La noticia fue confirmada por medios europeos, que detallaron que la dirigencia optó por un cambio de rumbo en un momento extremadamente delicado. Renard, que ya había dirigido al equipo en el Mundial de Qatar 2022, no podrá completar su segundo ciclo mundialista con Arabia Saudita, equipo con el que había protagonizado una de las grandes sorpresas al vencer a la Argentina por 2-1 en el debut de aquella competencia.
El entrenador francés tenía previsto afrontar su tercera Copa del Mundo consecutiva, tras su experiencia con Marruecos en Rusia 2018. En aquel torneo, su equipo también quedó eliminado en fase de grupos, aunque logró un empate destacado frente a España.
Ahora, Arabia Saudita se enfrenta a un desafío mayúsculo: encontrar un reemplazante en tiempo récord. El seleccionado integra el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde, una zona exigente que podría definir futuros cruces en instancias eliminatorias, incluso con selecciones candidatas.
Entre los nombres que aparecen como posibles sucesores, el que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Walid Regragui. El entrenador marroquí se encuentra sin club tras su salida reciente y surge como una alternativa viable para asumir en un contexto de urgencia. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre quién ocupará el cargo.
La dirigencia deberá resolver esta situación en cuestión de días, con la presión de llegar al Mundial con un proyecto definido y un equipo competitivo. La salida de Renard no solo altera la planificación deportiva, sino que también introduce un factor de incertidumbre en un seleccionado que buscaba consolidarse en el escenario internacional. Con el tiempo en contra, Arabia encara una carrera contrarreloj para rearmarse antes del debut.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario