A miles de kilómetros: la hinchada de un club extranjero sorprendió con cánticos de Boca

La escena fue captada por la periodista Bianca Soifer, quien se encontraba presente en el estadio y no dudó en compartir el video en sus cuentas personales. En las imágenes se puede ver y escuchar con claridad a los hinchas locales cantando con fuerza el clásico “Dale Boca”, generando sorpresa incluso entre los propios protagonistas del encuentro. El registro audiovisual se replicó en distintas plataformas y despertó reacciones de asombro y orgullo entre los fanáticos argentinos.