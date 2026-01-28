A miles de kilómetros: la hinchada de un club extranjero sorprendió con cánticos de Boca
La parcialidad de un club histórico de Europa entonó el clásico “Dale Boca” de la hinchada xeneize y el video se volvió viral en redes sociales
Boca volvió a demostrar que su influencia trasciende fronteras y culturas. En un escenario completamente inesperado y a miles de kilómetros de la Bombonera, la hinchada de un tradicional club extranjero protagonizó un momento tan curioso como llamativo al entonar canciones del Xeneize durante un partido oficial. El episodio fue registrado en Israel, en pleno encuentro del Maccabi Tel Aviv, y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La escena fue captada por la periodista Bianca Soifer, quien se encontraba presente en el estadio y no dudó en compartir el video en sus cuentas personales. En las imágenes se puede ver y escuchar con claridad a los hinchas locales cantando con fuerza el clásico “Dale Boca”, generando sorpresa incluso entre los propios protagonistas del encuentro. El registro audiovisual se replicó en distintas plataformas y despertó reacciones de asombro y orgullo entre los fanáticos argentinos.
La conexión entre Boca y el Maccabi Tel Aviv no es nueva ni casual. Ambos clubes comparten los colores azul y amarillo, un detalle que históricamente generó identificación entre las hinchadas. Esa coincidencia cromática, sumada a la presencia de una numerosa comunidad argentina en Israel, ayuda a explicar por qué los cánticos xeneizes encontraron eco en una tribuna tan lejana geográficamente.
El Maccabi Tel Aviv Football Club es una de las instituciones más importantes y antiguas del fútbol israelí. Fundado en 1906 bajo el nombre HaRishon LeZion-Yaffo, es considerado el club más longevo del país y compite actualmente en la Ligat ha’Al, la máxima categoría del fútbol local. Su historia está profundamente ligada al desarrollo del deporte en Israel y cuenta con una base de seguidores muy arraigada.
El significado de su nombre también tiene una fuerte carga simbólica. “Maccabi”, de origen hebreo, puede traducirse como “el que está entre los dioses”, y su escudo luce la Estrella de David, uno de los emblemas más representativos de la identidad israelí. En lo deportivo, el club ostenta un palmarés impresionante: suma 25 títulos de liga, 24 copas nacionales, 8 supercopas, 8 Copas Toto y 2 Ligas de Campeones de la AFC.
Además, el Maccabi Tel Aviv es el único equipo de Israel que nunca descendió de categoría y uno de los pocos que logró disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League. En ese contexto, que su hinchada haya entonado cánticos de Boca refleja el alcance global del club argentino y reafirma que su pasión puede sentirse incluso en los rincones más inesperados del planeta.
