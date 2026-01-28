Claudio Úbeda define el 11 de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata: el posible equipo
Con una baja confirmada y el calendario apretado, el entrenador xeneize analiza variantes para su visita sin romper la base del debut ganador.
Boca ya dejó atrás el estreno en el Torneo Apertura 2026 y rápidamente puso la mira en su próximo compromiso. Con poco margen de recuperación entre un partido y otro, el equipo de Claudio Úbeda se prepara para enfrentar a Estudiantes en La Plata, por la segunda fecha del certamen, en un contexto que obliga a tomar decisiones. La victoria inicial ante Deportivo Riestra sirvió para sumar confianza, pero también dejó una preocupación concreta: la lesión de Alan Velasco.
La baja del ex Independiente es un hecho. Velasco sufrió un esguince de rodilla que lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses, lo que obliga al cuerpo técnico a realizar al menos una modificación en la formación titular. A partir de ahí, se abrió una disputa directa por su lugar en el once, con dos nombres que aparecen como principales candidatos: Iker Zufiaurre y Kevin Zenón.
El juvenil asoma como una alternativa más natural desde lo futbolístico, por características y recorrido en el puesto. Sin embargo, Zenón corre con cierta ventaja por su experiencia, pese a que viene relegado y ni siquiera ingresó en el triunfo por 1-0 en la Bombonera. La decisión final se tomará en las horas previas al partido, en función de lo que observe Úbeda en los entrenamientos y de las necesidades tácticas para enfrentar al Pincha.
Más allá de esa variante obligada, la intención del entrenador sería sostener la base del equipo que debutó con victoria. No obstante, el calendario ajustado y el desgaste físico obligan a administrar cargas, por lo que no se descartan retoques adicionales. En ese sentido, Ander Herrera aparece como una de las posibles piezas a rotar, con Williams Alarcón como opción para ocupar su lugar en la mitad de la cancha.
En ofensiva, Boca continúa condicionado por las ausencias. Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez no están disponibles por distintas lesiones, lo que deja al equipo sin sus centrodelanteros habituales. Mientras Ángel Romero termina de ponerse a punto desde lo físico, Lucas Janson volvería a ser la referencia de área, acompañado por Exequiel Zeballos, una dupla que deberá asumir mayor protagonismo.
El posible 11 de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata por el Torneo Apertura 2026
La probable formación que maneja el cuerpo técnico incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. Con ese esquema, Boca buscará sostener el envión inicial y sumar en una cancha siempre exigente, en un duelo que promete intensidad y decisiones de último momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario