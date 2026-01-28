Claudio Úbeda define el 11 de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata: el posible equipo

Boca ya dejó atrás el estreno en el Torneo Apertura 2026 y rápidamente puso la mira en su próximo compromiso. Con poco margen de recuperación entre un partido y otro, el equipo de Claudio Úbeda se prepara para enfrentar a Estudiantes en La Plata, por la segunda fecha del certamen, en un contexto que obliga a tomar decisiones. La victoria inicial ante Deportivo Riestra sirvió para sumar confianza, pero también dejó una preocupación concreta: la lesión de Alan Velasco.