Boca deberá hacerle el pasillo a Estudiantes en UNO tras el título del Clausura 2025

El Xeneize cumplirá el reglamento de la AFA y realizará el pasillo de honor a Estudiantes en UNO, en el primer partido del campeón como local.
El cruce entre Estudiantes y Boca por la segunda fecha del campeonato tendrá un condimento especial desde antes del inicio del partido. El equipo de La Ribera deberá cumplir con el protocolo oficial y rendir homenaje al campeón vigente del fútbol argentino en el campo de juego.
El reconocimiento se realizará en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 y marcará el regreso del conjunto platense a su estadio luego de varios meses. Será, además, la primera presentación en UNO tras la histórica consagración en el Clausura 2025.
Boca llega al compromiso luego de debutar con una victoria ante Deportivo Riestra en La Bombonera y, en su visita a La Plata, cumplirá con la normativa para evitar cualquier tipo de sanción disciplinaria por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
Según el Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón” debe realizarse de manera obligatoria en el primer encuentro en condición de local del club consagrado, motivo por el cual no se efectuó en la fecha inicial.
El encuentro estará atravesado por un clima particular, no solo por la consagración reciente del “Pincha”, sino también por el regreso del equipo de Eduardo Domínguez a su casa tras un cierre de 2025 histórico, en el que además obtuvo el Trofeo de Campeones.
A ese contexto se suma la reciente salida de Santiago Ascacibar, capitán y referente de Estudiantes, quien fue transferido a Boca en el último mercado de pases. Si bien existía expectativa por su presencia, el mediocampista no integra la lista de concentrados y no será parte del partido, aunque no se descarta que esté presente en el estadio.
