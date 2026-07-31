Tras la clasificación de Boca, Leandro Paredes habló del penal errado por Tomás Aranda

Tuvo la posibilidad de definir la serie y eligió una ejecución arriesgada: picó la pelota para intentar superar al arquero por encima. La intención, sin embargo, fue descubierta por el guardameta de O'Higgins, que logró quedarse con el remate y prolongó la incertidumbre. La decisión del futbolista generó diferentes reacciones, especialmente porque Boca había quedado a un paso de cerrar la clasificación.

"APRENDERÁ QUE HAY MOMENTOS Y MOMENTOS. SON MANERAS DE PATEAR, HOY TUVO UN GRAN PARTIDO"



Leandro Paredes sobre Tomás Aranda.



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Sin embargo, el campeón del mundo evitó cuestionarlo duramente y optó por transmitirle un mensaje de experiencia. Para el capitán, el error forma parte del aprendizaje de un jugador que todavía está dando sus primeros pasos importantes en el equipo. "Son maneras de patear. Obviamente que cuando se erra se agranda todo mucho más. Él es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos. Pero no pasa nada, es una manera de patear", explicó.

Más allá del episodio individual de Aranda, reconoció que el equipo quedó con sensaciones encontradas después de la clasificación. "Hay que levantar el nivel; no estamos conformes, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos", manifestó el capitán. También remarcó que deben mejorar especialmente en el aspecto defensivo y en la concentración. "Hay que levantar el nivel, levantar la atención defensivamente que seguramente eso nos llevará a mejorar", sostuvo.

Así fue el partido de Tomás Aranda en Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana

La declaración del experimentado volante tuvo un significado especial porque el 10 había sido precisamente uno de los futbolistas que había intentado asumir responsabilidades durante una noche complicada. El juvenil no desapareció del partido pese a las dificultades y terminó siendo mencionado por el propio capitán como una de las piezas que permitió al equipo mantener la intención de ir en búsqueda de la victoria.