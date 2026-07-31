Tras la clasificación de Boca, Leandro Paredes habló del penal errado por Tomás Aranda
El juvenil de Boca tuvo una actuación destacada ante O'Higgins, pero falló desde los doce pasos cuando intentó definir la serie y el capitán xeneize salió a respaldarlo.
Tomás Aranda pasó de ser una de las figuras de Boca durante el partido ante O'Higgins a convertirse en uno de los protagonistas de la definición por penales. El juvenil tuvo una participación destacada en Rancagua, fue una de las principales cartas ofensivas del equipo y mostró personalidad para buscar el arco rival. Sin embargo, cuando llegó el momento de ejecutar desde los doce pasos, decidió picar la pelota y el arquero chileno adivinó su intención.
Tras la clasificación del Xeneize a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Leandro Paredes se encargó de respaldarlo públicamente. La definición estuvo marcada por la tensión que atravesó durante buena parte del encuentro. El equipo no consiguió desplegar el funcionamiento que había preparado durante los días previos y terminó necesitando los penales para avanzar de ronda.
En ese contexto, Aranda asumió un papel importante y fue uno de los futbolistas que más intentó cambiar el rumbo del partido. El mediocampista ofensivo juvenil mostró iniciativa, pidió la pelota y buscó generar peligro cada vez que tuvo la posibilidad. Su rendimiento fue valorado especialmente por Paredes, quien destacó el aporte del futbolista pese a su corta edad.
¿Qué dijo Leandro Paredes sobre el penal picado que erró Tomás Aranda?
"Es chico, ha hecho un partido increíble, fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido, porque lo ha hecho realmente muy bien", elogió el capitán de Boca al referirse a la actuación de Aranda. El momento más difícil para el juvenil llegó durante la tanda de penales.
Tuvo la posibilidad de definir la serie y eligió una ejecución arriesgada: picó la pelota para intentar superar al arquero por encima. La intención, sin embargo, fue descubierta por el guardameta de O'Higgins, que logró quedarse con el remate y prolongó la incertidumbre. La decisión del futbolista generó diferentes reacciones, especialmente porque Boca había quedado a un paso de cerrar la clasificación.
Sin embargo, el campeón del mundo evitó cuestionarlo duramente y optó por transmitirle un mensaje de experiencia. Para el capitán, el error forma parte del aprendizaje de un jugador que todavía está dando sus primeros pasos importantes en el equipo. "Son maneras de patear. Obviamente que cuando se erra se agranda todo mucho más. Él es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos. Pero no pasa nada, es una manera de patear", explicó.
Más allá del episodio individual de Aranda, reconoció que el equipo quedó con sensaciones encontradas después de la clasificación. "Hay que levantar el nivel; no estamos conformes, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos", manifestó el capitán. También remarcó que deben mejorar especialmente en el aspecto defensivo y en la concentración. "Hay que levantar el nivel, levantar la atención defensivamente que seguramente eso nos llevará a mejorar", sostuvo.
Así fue el partido de Tomás Aranda en Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana
La declaración del experimentado volante tuvo un significado especial porque el 10 había sido precisamente uno de los futbolistas que había intentado asumir responsabilidades durante una noche complicada. El juvenil no desapareció del partido pese a las dificultades y terminó siendo mencionado por el propio capitán como una de las piezas que permitió al equipo mantener la intención de ir en búsqueda de la victoria.
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