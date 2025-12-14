A qué equipo le tocará hacerle el pasillo a Estudiantes tras ganar el Torneo Clausura

image

Boca, el rival que debería hacer el pasillo a Estudiantes

En ese contexto, el equipo que debería realizar el pasillo de honor es Boca. El encuentro se daría en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, cuando Estudiantes reciba al Xeneize en el estadio UNO de La Plata. Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez afrontará otros desafíos. Primero jugará ante Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, y luego debutará en el Apertura 2026 frente a Independiente en Avellaneda, ambos partidos en condición de visitante.