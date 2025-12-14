A qué equipo le tocará hacerle el pasillo a Estudiantes tras ganar el Torneo Clausura
Tras consagrarse campeón del Clausura, el Pincha deberá recibir un pasillo de honor según el reglamento. El reconocimiento tendría lugar en el Apertura 2026.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales y ahora surge una pregunta inevitable: qué equipo deberá hacerle el pasillo de honor. Según el reglamento de la AFA, el reconocimiento corresponde en el primer partido como local tras la obtención del título.
El Pincha escribió otra página dorada de su historia en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y ya se prepara para una agenda cargada de compromisos oficiales tras la consagración.
De acuerdo al Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” debe realizarse “en el primer partido en condición de local” del flamante campeón.
Boca, el rival que debería hacer el pasillo a Estudiantes
En ese contexto, el equipo que debería realizar el pasillo de honor es Boca. El encuentro se daría en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, cuando Estudiantes reciba al Xeneize en el estadio UNO de La Plata. Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez afrontará otros desafíos. Primero jugará ante Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, y luego debutará en el Apertura 2026 frente a Independiente en Avellaneda, ambos partidos en condición de visitante.
Cabe aclarar que esta medida reglamentaria no siempre se cumplió a rajatabla. Un ejemplo reciente fue el de Central Córdoba, que no le realizó el pasillo a Independiente Rivadavia tras la consagración del equipo mendocino en la Copa Argentina.
El tema vuelve a tomar relevancia por el antecedente que tuvo como protagonista a Estudiantes en los octavos de final del Clausura, cuando sus futbolistas le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Aquella acción derivó en sanciones para los jugadores y para el presidente Juan Sebastián Verón. Ahora, tras la obtención del Clausura, el reglamento marca que será Boca quien deba brindarle el reconocimiento al Pincha en La Plata, en lo que promete ser un partido cargado de simbolismo.
