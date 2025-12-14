Cuál es el premio que recibe Estudiantes por ser campeón y cómo se compara con otras ligas

A qué equipo le tocará hacerle el pasillo a Estudiantes tras ganar el Torneo Clausura

De acuerdo al Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” debe realizarse “en el primer partido en condición de local” del flamante campeón.

En ese contexto, el equipo que debería realizar el pasillo de honor es Boca. El encuentro se daría en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, cuando Estudiantes reciba al Xeneize en el estadio UNO de La Plata. Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez afrontará otros desafíos. Primero jugará ante Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, y luego debutará en el Apertura 2026 frente a Independiente en Avellaneda, ambos partidos en condición de visitante.

Cabe aclarar que esta medida reglamentaria no siempre se cumplió a rajatabla. Un ejemplo reciente fue el de Central Córdoba, que no le realizó el pasillo a Independiente Rivadavia tras la consagración del equipo mendocino en la Copa Argentina.

El tema vuelve a tomar relevancia por el antecedente que tuvo como protagonista a Estudiantes en los octavos de final del Clausura, cuando sus futbolistas le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Aquella acción derivó en sanciones para los jugadores y para el presidente Juan Sebastián Verón. Ahora, tras la obtención del Clausura, el reglamento marca que será Boca quien deba brindarle el reconocimiento al Pincha en La Plata, en lo que promete ser un partido cargado de simbolismo.