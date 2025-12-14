Cuál es el premio que recibe Estudiantes por ser campeón y cómo se compara con otras ligas
El Pincha fue campeón del Torneo Clausura y recibió 500.000 dólares. El monto volvió a exponer la enorme diferencia económica con Brasil y otras ligas sudamericanas.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales y obtuvo un premio económico, como se acostumbra habitualmente.
El Pincha se impuso por 5 a 4 en la definición desde los doce pasos luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos disputados en Santiago del Estero y sumó un nuevo título a su historia reciente.
Por la consagración, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgó al equipo platense un premio de 500.000 dólares, además del 70% de la recaudación de la final, una vez descontados los gastos de organización.
La comparación con otras ligas de Sudamérica
En Brasil el ganador del Brasileirao percibe un premio cercano a los 10.000.000 de dólares, mientras que incluso el campeón de la Serie B recibe alrededor de 642.000 dólares, una cifra superior a la del Clausura argentino.
En Uruguay y Bolivia, los campeones de sus ligas reciben premios fijos de 1.000.000 dólares, duplicando lo que entrega la AFA por su torneo local.
A qué equipo le tocará hacerle el pasillo a Estudiantes tras ganar el Torneo Clausura
De acuerdo al Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” debe realizarse “en el primer partido en condición de local” del flamante campeón.
En ese contexto, el equipo que debería realizar el pasillo de honor es Boca. El encuentro se daría en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, cuando Estudiantes reciba al Xeneize en el estadio UNO de La Plata. Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez afrontará otros desafíos. Primero jugará ante Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, y luego debutará en el Apertura 2026 frente a Independiente en Avellaneda, ambos partidos en condición de visitante.
Cabe aclarar que esta medida reglamentaria no siempre se cumplió a rajatabla. Un ejemplo reciente fue el de Central Córdoba, que no le realizó el pasillo a Independiente Rivadavia tras la consagración del equipo mendocino en la Copa Argentina.
El tema vuelve a tomar relevancia por el antecedente que tuvo como protagonista a Estudiantes en los octavos de final del Clausura, cuando sus futbolistas le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Aquella acción derivó en sanciones para los jugadores y para el presidente Juan Sebastián Verón. Ahora, tras la obtención del Clausura, el reglamento marca que será Boca quien deba brindarle el reconocimiento al Pincha en La Plata, en lo que promete ser un partido cargado de simbolismo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario