Desde la tribuna: así levantó la copa Juan Sebastián Verón luego de la consagración de Estudiantes

Así levantó la copa Juan Sebastián Verón desde la tribuna luego de la consagración de Estudiantes

¡¡¡LOS JUGADORES LE LLEVARON LA COPA A LA BRUJITA VERÓN EN LA TRIBUNA Y FESTEJÓ CON LOS HINCHAS!!!

La sanción a Verón y una final vivida a puro sentimiento

Verón no contó con el lugar de protocolo que le correspondía por su cargo a raíz de la sanción disciplinaria, vinculada al recordado pasillo que los jugadores de Estudiantes realizaron de espaldas a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina lo consideró responsable de aquella decisión y le aplicó la pena. Aun así, el presidente del club decidió viajar a Santiago del Estero para acompañar al equipo. Lo hizo en un avión privado junto a amigos y dos de sus hijos, Deian e Iara, y a su llegada se viralizó un video con hinchas del León cantando en plena pista.