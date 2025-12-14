Desde la tribuna: así levantó la copa Juan Sebastián Verón luego de la consagración de Estudiantes
Suspendido por la AFA, la Bruja vio la final desde la popular del Madre de Ciudades y recibió el trofeo del Clausura de manos de Santiago Ascacíbar en un festejo inolvidable.
Juan Sebastián Verón vivió la final del Torneo Clausura lejos del palco oficial por la sanción que le impuso la AFA, pero eso no le impidió festejar el título de Estudiantes. Desde la tribuna, el presidente del club recibió la copa de manos de Santiago Ascacíbar y celebró junto a los hinchas.
El presidente del Pincha presenció la final ante Racing desde la tribuna popular del estadio Madre de Ciudades, debido a la pena de seis meses para ejercer su cargo que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA. Pese a esa situación, la consagración terminó teniendo una postal tan simbólica como emotiva.
Tras la premiación encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, el capitán del Pincha tomó el trofeo y se acercó hasta la parcialidad albirroja. Allí, Ascacíbar le entregó la copa a la Brujita, que la alzó desde la tribuna en medio del delirio de los hinchas antes de devolverla al campo para que continúen los festejos.
Así levantó la copa Juan Sebastián Verón desde la tribuna luego de la consagración de Estudiantes
La sanción a Verón y una final vivida a puro sentimiento
Verón no contó con el lugar de protocolo que le correspondía por su cargo a raíz de la sanción disciplinaria, vinculada al recordado pasillo que los jugadores de Estudiantes realizaron de espaldas a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina lo consideró responsable de aquella decisión y le aplicó la pena. Aun así, el presidente del club decidió viajar a Santiago del Estero para acompañar al equipo. Lo hizo en un avión privado junto a amigos y dos de sus hijos, Deian e Iara, y a su llegada se viralizó un video con hinchas del León cantando en plena pista.
En la previa del partido, su pareja Valentina Martín publicó una imagen junto a Verón con un mensaje elocuente: "Si me andan buscando, estoy en la tribuna". Desde allí, la Brujita gritó como loco el agónico empate de Guido Carrillo que llevó el partido al alargue.
Mientras celebra un nuevo título de Estudiantes, Verón avanzará con una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar arbitraria la sanción impuesta por la AFA. Entretanto, la imagen del presidente levantando la copa desde la tribuna quedó como uno de los momentos más recordados de la consagración.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario