La alegría de Camila Homs por el título de José Sosa con Estudiantes
A pesar de que no pudo asistir a la cancha para festejar el título, la modelo no se perdió la celebración y le dedicó un tierno mensaje a su pareja.
A pesar de su dura separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs volvió a encontrar el amor y ahora se encuentra hace tiempo en pareja con José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata con quien recientemente vivió una gran emoción por el reciente título que obtuvo el Pincha en Santiago del Estero tras enfrentarse a Racing. El encuentro, que culminó con un empate 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en el suplementario, se definió finalmente desde los doce pasos, instancia en la que el conjunto platense se impuso a su rival.
La modelo no pudo viajar al Estadio Madre de Ciudades debido a que se encuentra cursando un avanzado estado de gestación, a sus ocho meses de embarazo, a la espera de Aitana, la hija que tendrá con el futbolista. No obstante, esto no impidió que se convirtiera en una hincha más, sintonizando la transmisión oficial desde su casa para seguir el vibrante desenlace que consagró a Estudiantes.
Desde la comodidad de su hogar, Homs documentó los momentos de celebración que se transmitían por televisión, dedicando un emotivo mensaje a su pareja y padre de su futura hija.
“Te amo. Sos gigante, mi amor”, manifestó Homs al filmar la pantalla con los festejos de los jugadores. Acompañado de un grito de alegría, la modelo llenó de elogios a José Sosa, quien ingresó en el segundo tiempo del partido y tuvo una participación clave al convertir uno de los penales en la tanda definitoria. La emoción se reflejó en un registro fílmico donde se escucha claramente a la modelo exclamar: “No lo puedo creer, papá”.
La modelo ha sido una constante acompañante del mediocampista en varios de los festejos de títulos obtenidos por el Pincha. En 2023, por ejemplo, fue testigo en la cancha de Lanús de cómo Estudiantes se coronó en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Un año después, en la final contra Vélez por la Copa de la Liga Profesional en Santiago del Estero, también dio el presente.
En esta ocasión, dado que su embarazo se encuentra en la recta final, Homs optó por priorizar su bienestar y el de la bebé, quedándose en su casa para evitar cualquier posible complicación. A pesar de la ausencia física en el estadio, la modelo estalló en un grito de alegría tras la victoria de Estudiantes contra Racing, celebrando la nueva estrella del equipo y el rol de su pareja en la conquista.
