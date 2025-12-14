La alegría de Camila Homs por el título de José Sosa con Estudiantes

image

La modelo ha sido una constante acompañante del mediocampista en varios de los festejos de títulos obtenidos por el Pincha. En 2023, por ejemplo, fue testigo en la cancha de Lanús de cómo Estudiantes se coronó en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Un año después, en la final contra Vélez por la Copa de la Liga Profesional en Santiago del Estero, también dio el presente.

En esta ocasión, dado que su embarazo se encuentra en la recta final, Homs optó por priorizar su bienestar y el de la bebé, quedándose en su casa para evitar cualquier posible complicación. A pesar de la ausencia física en el estadio, la modelo estalló en un grito de alegría tras la victoria de Estudiantes contra Racing, celebrando la nueva estrella del equipo y el rol de su pareja en la conquista.