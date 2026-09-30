Quién es Agustín Giay, el lateral titular en la Selección Argentina que juega con el número "4"
Lionel Scaloni sorprendió y eligió a Agustín Giay como titular para el amistoso frente a Bolivia. Repasá la trayectoria del exjugador de San Lorenzo.
Ante la necesidad de probar nuevas alternativas en el actual ciclo, Lionel Scaloni apostó por Agustín Giay para integrar la formación inicial de la Selección Argentina en el amistoso frente a Bolivia en Córdoba. El lateral buscará afianzarse como una variante clave para el carril derecho.
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Sus inicios en San Lorenzo y el salto a la Selección Argentina
Nacido en la localidad santafesina de San Carlos Centro el 16 de enero de 2004, el joven defensor construyó un meteórico ascenso en el fútbol sudamericano hasta ganarse la absoluta confianza del cuerpo técnico nacional:
- Orígenes en el Ciclón: realizó gran parte de su formación en las inferiores de San Lorenzo, donde debutó en la máxima categoría durante 2022. Su dinámica en la banda y versatilidad táctica lo llevaron a portar la cinta de capitán en varios encuentros pese a su corta edad.
- Transferencia a Brasil: a mediados de 2024, sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto internacional al ser adquirido por el Palmeiras. En el conjunto paulista consolidó su madurez táctica, sumó roce de alta exigencia en la Copa Libertadores y se consagró campeón del Campeonato Paulista.
- El camino con la Albiceleste: tras ser una pieza inamovible y capitán indiscutido en la categoría Sub-20, comenzó a estar en la consideración de la Mayor a principios de 2026. Su debut oficial se produjo en un amistoso contra Mauritania disputado en la Bombonera, sumando ya tres presencias con el equipo.
Definitivamente consolidado como un carrilero con gran despliegue ofensivo que no descuida las coberturas defensivas, el jugador intentará aprovechar esta inmejorable oportunidad en el Estadio Mario Alberto Kempes para instalarse en la pelea directa por la banda derecha del conjunto nacional.
Tags: Agustín Giay, Selección Argentina, Lionel Scaloni, San Lorenzo, Palmeiras.
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