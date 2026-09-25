El MotoGP vuelve a Buenos Aires: cuándo será la carrera y cómo quedó el calendario 2027
La máxima categoría del motociclismo confirmó el regreso del Gran Premio de Argentina al Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La competencia será en abril.
El MotoGP confirmó que el Gran Premio de Argentina regresará a Buenos Aires en 2027, una noticia que representa el retorno de la máxima categoría del motociclismo al histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años. La competencia argentina quedó incluida en el calendario oficial de la próxima temporada y se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027.
De esta manera, el país será escenario de la cuarta fecha del campeonato, ubicada entre las carreras de Brasil y Estados Unidos. El regreso a la Ciudad de Buenos Aires también tendrá un significado especial porque el Gálvez no recibe una competencia de MotoGP desde 1999.
En los últimos años, el Gran Premio de Argentina tuvo como escenario al Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, que albergó la categoría desde 2014 hasta 2023, con la interrupción provocada por la pandemia en 2020 y 2021. La última presentación del MotoGP en territorio argentino se produjo en 2025, nuevamente en el circuito santiagueño, después de la cancelación de la edición 2024.
El Gálvez se prepara para recibir una competencia internacional
El regreso del MotoGP a Buenos Aires estará acompañado por una renovación profunda del autódromo porteño. Las obras que se realizan actualmente en el escenario ubicado en Villa Riachuelo ya superaron el 60% de avance y contemplan modificaciones destinadas a adaptar las instalaciones a las exigencias de grandes eventos internacionales.
Uno de los principales trabajos se concentra en la pista. El trazado ya cuenta con su nueva configuración, que incluye una horquilla construida con vistas a una eventual utilización del circuito por parte de la Fórmula 1. La modificación fue realizada en un sector donde anteriormente se encontraban una tribuna y el antiguo kartódromo. Este último será relocalizado como parte del proceso de transformación integral del predio.
También avanzan los trabajos para construir un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que tendrá como objetivo mejorar la conexión entre la avenida Roca, el paddock y las diferentes zonas internas del autódromo. La infraestructura se completa con nuevos boxes, garajes, accesos y espacios destinados al público. La intención es que el Gálvez pueda volver a convertirse en un escenario preparado para recibir grandes competencias nacionales e internacionales.
Un calendario récord para el MotoGP en 2027
La temporada 2027 tendrá una característica histórica para el MotoGP: será el campeonato con mayor cantidad de países visitados en una misma edición. El calendario estará compuesto por 22 carreras distribuidas en 19 países diferentes, con la incorporación de Buenos Aires como una de las sedes internacionales de la categoría.
La llegada del MotoGP a la capital argentina también reemplazará a la competencia que estaba prevista en Hungría. Al mismo tiempo, el Gran Premio de Qatar permanece bajo revisión debido al contexto de conflicto en Medio Oriente, que ya había obligado a modificar su realización durante la temporada actual.
Para Argentina, el anuncio vuelve a poner al país en el mapa de los grandes eventos internacionales del automovilismo y motociclismo. Además, la renovación del Gálvez mantiene abierta una expectativa que excede al MotoGP: la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a ser considerada para recibir a la F1.
¿Cuándo salen las entradas para el MotoGP en Buenos Aires?
Los fanáticos que quieran asistir al Gran Premio de Argentina 2027 tendrán que esperar hasta octubre para acceder a la venta de entradas. La venta general comenzará el 8 de octubre a través del sitio oficial de MotoGP Fantixtickets. Antes de esa fecha habrá una instancia exclusiva para clientes del Banco Ciudad.
La preventa para esos usuarios estará disponible entre el 1 y el 7 de octubre y contemplará la posibilidad de pagar las entradas en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario