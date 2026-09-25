El MotoGP vuelve a Buenos Aires: cuándo será la carrera y cómo quedó el calendario 2027

También avanzan los trabajos para construir un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que tendrá como objetivo mejorar la conexión entre la avenida Roca, el paddock y las diferentes zonas internas del autódromo. La infraestructura se completa con nuevos boxes, garajes, accesos y espacios destinados al público. La intención es que el Gálvez pueda volver a convertirse en un escenario preparado para recibir grandes competencias nacionales e internacionales.

Un calendario récord para el MotoGP en 2027

La temporada 2027 tendrá una característica histórica para el MotoGP: será el campeonato con mayor cantidad de países visitados en una misma edición. El calendario estará compuesto por 22 carreras distribuidas en 19 países diferentes, con la incorporación de Buenos Aires como una de las sedes internacionales de la categoría.

La llegada del MotoGP a la capital argentina también reemplazará a la competencia que estaba prevista en Hungría. Al mismo tiempo, el Gran Premio de Qatar permanece bajo revisión debido al contexto de conflicto en Medio Oriente, que ya había obligado a modificar su realización durante la temporada actual.

Para Argentina, el anuncio vuelve a poner al país en el mapa de los grandes eventos internacionales del automovilismo y motociclismo. Además, la renovación del Gálvez mantiene abierta una expectativa que excede al MotoGP: la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a ser considerada para recibir a la F1.

22 dates, venues and amazing CROWDS!



Get ready for #MotoGP’s new era! pic.twitter.com/a1JwaEfQet — MotoGP™ (@MotoGP) September 25, 2026

¿Cuándo salen las entradas para el MotoGP en Buenos Aires?

Los fanáticos que quieran asistir al Gran Premio de Argentina 2027 tendrán que esperar hasta octubre para acceder a la venta de entradas. La venta general comenzará el 8 de octubre a través del sitio oficial de MotoGP Fantixtickets. Antes de esa fecha habrá una instancia exclusiva para clientes del Banco Ciudad.

La preventa para esos usuarios estará disponible entre el 1 y el 7 de octubre y contemplará la posibilidad de pagar las entradas en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito.