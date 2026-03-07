A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
El piloto argentino de Alpine puso primera en la Temporada 2026 y este domingo en la madrugada tiene su primera gran prueba.
La Fórmula 1 vive un domingo de máxima adrenalina con el Gran Premio de Australia, la cita que inaugura oficialmente la temporada 2026, con la expectativa por la primera carrera del año para Franco Colapinto como piloto titular de la escudería Alpine F1 Team.
En Argentina, todos los ojos están puestos en la madrugada: a partir de la 01:00 AM, el semáforo en Albert Park dará inicio a una carrera que marca un hito histórico para el automovilismo nacional.
Tras una clasificación sumamente ajustada y compleja bajo el nuevo reglamento técnico de la FIA, el piloto de Pilar partirá desde la 16° posición de la grilla. Aunque el A526 mostró algunas dificultades de equilibrio durante el viernes y el sábado, el equipo confía en el ritmo de carrera del argentino para avanzar en el clasificador.
La estrategia de neumáticos y la gestión de la nueva aerodinámica activa serán claves para que Franco logre escalar posiciones en un trazado callejero que suele castigar los errores.
La expectativa en el país es total, ya que representa el regreso formal de un representante argentino a una temporada completa de la "Máxima" tras décadas de ausencia.
Con una mezcla de ansiedad y apoyo masivo en redes sociales, los fanáticos se preparan para trasnochar y seguir de cerca cada maniobra de Colapinto, quien buscará demostrar que su ascenso meteórico desde Williams a Alpine tiene sustento en su capacidad de recuperación bajo presión.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad en el GP de Australia se desarrolla principalmente de madrugada, por lo que la carrera comienza a la 1 de la madrugada de la Argentina.
El cronograma del GP de Australia:
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
