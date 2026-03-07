A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Con una mezcla de ansiedad y apoyo masivo en redes sociales, los fanáticos se preparan para trasnochar y seguir de cerca cada maniobra de Colapinto, quien buscará demostrar que su ascenso meteórico desde Williams a Alpine tiene sustento en su capacidad de recuperación bajo presión.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad en el GP de Australia se desarrolla principalmente de madrugada, por lo que la carrera comienza a la 1 de la madrugada de la Argentina.

El cronograma del GP de Australia:

Domingo 8 de marzo