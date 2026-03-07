Piloto políglota: Franco Colapinto saludó a sus fans coreanos en su propio idioma
El joven piloto argentino mostró su simpatía y curiosidad por los idiomas en un divertido encuentro con la prensa internacional.
En un momento que rápidamente se volvió viral, Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, dejó ver su lado más espontáneo y carismático durante una entrevista con una periodista coreana. Todo comenzó cuando la cronista lo saludó en su idioma natal, y Colapinto respondió con un clásico “Hello guys”. Pero la sorpresa llegó segundos después: con evidente interés por conectarse con ella, le preguntó cómo se decía el mismo saludo en coreano. Tras escuchar la explicación, el joven piloto replicó la frase de manera impecable, generando risas, aplausos y comentarios positivos de todos los presentes.
El divertido momento quedó registrado en un video compartido por la cuenta oficial de Alpine Argentina, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los fanáticos del automovilismo destacaron no solo la simpatía de Colapinto, sino también su capacidad para interactuar con la prensa internacional, rompiendo barreras culturales con un gesto simple pero efectivo.
Este gesto demuestra que, más allá de su talento al volante, Colapinto tiene una personalidad cercana y curiosa, siempre dispuesto a aprender y conectar con quienes lo rodean. Momentos como este ayudan a consolidar su imagen como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la F1, capaz de generar repercusión no solo por sus actuaciones en la pista sino también por su carisma fuera de ella.
El episodio se suma a otros gestos espontáneos del piloto argentino, que suelen ser celebrados por los fanáticos en redes sociales, y refuerza la idea de que la F1 no solo es velocidad y competencia, sino también interacción humana y cercanía con los seguidores. En un mundo donde los pilotos suelen mantener cierta formalidad, Colapinto se destaca por mostrar su lado más auténtico, incluso aprendiendo un saludo en otro idioma solo para compartir un momento divertido y cercano.
Con momentos como este, Franco Colapinto continúa consolidando su presencia internacional, mostrando que su talento se combina con carisma y simpatía, ingredientes que lo hacen único dentro del automovilismo y que lo acercan aún más a sus fanáticos alrededor del mundo.
